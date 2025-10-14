La plus grande chaise Adirondack au Québec est à Port-Cartier

Un groupe de huit élèves de Port-Cartier, ainsi que deux enseignantes, ont construit la plus grande chaise Adirondack du Québec.

L’imposante structure a été installée jeudi dernier, sur le terrain à l’angle du chemin des Îles et de l’avenue Parent.

La chaise mesure 15 pieds de haut. Le record précédent était de 14 pieds pour une chaise qui a été installée au site historique maritime de Pointe-au-Père, à Rimouski, en 2021.

La genèse de ce projet port-cartois remonte à l’an dernier. Cindy Beaudin et Sophie Couture, deux enseignantes au Centre éducatif L’Abri, cherchaient un défi original pour les étudiants du cours Jeune entrepreneur – volet menuiserie pourraient relever. L’idée d’une chaise géante a émergé et l’un des étudiants a proposé, avec un sourire en coin, de construire la plus grande au Québec. C’est ainsi que ce projet audacieux et inspirant pour la jeunesse a été lancé.

La chaise est située à proximité de la Promenade du P’tit Quai, à Port-Cartier. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Selon les deux enseignantes, cette initiative a permis aux jeunes de vivre une expérience concrète d’entrepreneuriat, de planification et de travail d’équipe, tout en développant leurs compétences en menuiserie.

« Cette chaise trône désormais fièrement à Port-Cartier, symbole du talent, de la créativité et de la persévérance de nos jeunes », écrit l’enseignante Cindy Beaudoin.

Pour accomplir ce défi, l’aide de nombreux partenaires comme RONA, Olfa Action, PCR Plus, Boulon LPG, Centre éducatif L’Abri, Ville de Port-Cartier et Nord industrie a été nécessaire.

« Leur soutien a été essentiel à la réalisation de cette œuvre à la fois éducative, communautaire et rassembleuse », indique Mme Beaudin.