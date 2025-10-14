Épicerie de Baie-Trinité : l’ex-maire dit soutenir ses commerçants

L’ex-maire de Baie-Trinité, Étienne Baillargeon, qui sollicite un autre mandat aux élections municipales, affirme soutenir le plus possible les commerces de proximité de sa municipalité.

À la suite du cri du cœur lancé par le propriétaire de l’Épicerie de Baie-Trinité, Steeve Gagné, l’élu précise qu’il est faux de dire que Baie-Trinité « abandonne son monde ».

« Mes moyens sont limités. Je ne peux pas engranger d’argent public pour soutenir un privé. La ligne est mince », dit-il en entrevue avec Le Manic.

Pour M. Baillargeon, il serait vraiment déplorable de voir l’épicerie fermer ses portes. « C’est le point central entre Baie-Comeau et Port-Cartier, et ce, en toute saison », déclare-t-il.

L’ancien maire espère qu’une solution sera trouvée pour permettre au propriétaire de poursuivre ses activités.

« Je garde l’œil ouvert sur les programmes d’aide du gouvernement comme je l’ai toujours fait. S’il y en a un qui sort et qui concerne l’épicerie, je vais tout de suite me mettre sur le dossier. »

C’est d’ailleurs ce qu’il dit avoir fait pour que l’Épicerie de Baie-Trinité s’équipe d’une génératrice il y a peu de temps.