Deux patineuses du club de Port-Cartier ont entamé leur saison de compétitions 

Par Sylvain Turcotte 1:03 PM - 14 octobre 2025
Temps de lecture :

Jade Thibault-Gauthier et Jessyann Losier, les deux patineuses du Club les Rhapsodies de Port-Cartier qui ont pris part à la compétition de Lévis. Photo courtoisie

La saison de compétitions est lancée pour le Club de patinage artistique les Rhapsodies de Port-Cartier.

Jade Thibault Gauthier et Jessyann Losier prenaient part à la Compétition Carole-Gauthier de Lévis cette fin de semaine.

Jessyann Losier s’est illustrée dans la catégorie STAR 5 plus de 13 ans. La Port-Cartoise a pris la troisième position sur dix patineuses, grâce à un total de 17,17 points.

Jade Thibault-Gauthier s’est classée sixième sur neuf filles dans la catégorie STAR 7 (note de 16,04 points) et dixième sur treize avec ses 21,72 points pour sa première performance en STAR 8.

Les patineuses et patineurs des clubs de la Côte-Nord sont conviés à l’Invitation Laurence Comeau de Baie-Comeau, du 21 au 23 novembre, pour la première compétition de la saison sur la côte.

