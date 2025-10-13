Long congé : il faut prendre son mal en patience à la traverse
Attente traverse Tadoussac. Photo archives, Johannie Gaudreault
La Société des traversiers rapportait plus d’une heure d’attente lundi midi, à la traverse de Tadoussac en direction de Baie-Sainte-Catherine.
Il en va de même en direction opposée.
La STQ indique qu’elle communiquera le retour à la normale dès que possible.
L’état des routes et de la circulation sont disponibles via quebec511.info.
