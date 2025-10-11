Un bris entraîne la fermeture de l’aréna de Port-Cartier

Un bris force la fermeture de l’aréna du CREC, samedi, a annoncé la Ville de Port-Cartier.

Les entraînements du CPA les Rhapsodies, matchs de l’Association de Hockey Amateur de Port-Cartier et les activités libres du 11 octobre sont annulées.

« Nous sommes sincèrement désolés des inconvénients et travaillons à rétablir la situation », a indiqué la Municipalité.