Un bris entraîne la fermeture de l’aréna de Port-Cartier

Par Emy-Jane Déry 8:42 AM - 11 octobre 2025
Temps de lecture :

Aréna de Port-Cartier. Photo courtoisie

Un bris force la fermeture de l’aréna du CREC, samedi, a annoncé la Ville de Port-Cartier.

Les entraînements du CPA les Rhapsodies, matchs de l’Association de Hockey Amateur de Port-Cartier et les activités libres du 11 octobre sont annulées.

« Nous sommes sincèrement désolés des inconvénients et travaillons à rétablir la situation », a indiqué la Municipalité.

