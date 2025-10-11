La SAAQ ajuste ses horaires à Baie-Comeau et Sept-Îles pour la saison hivernale

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) poursuivra cet hiver son projet pilote de gestion des services à la clientèle sur la Côte-Nord. Les centres de services de Baie-Comeau et de Sept-Îles adapteront leurs horaires du 20 octobre 2025 au 27 mars 2026 afin d’optimiser les ressources en période de plus faible achalandage.

La SAAQ maintient son projet pilote visant à mieux gérer les périodes de bas achalandage dans ses points de service régionaux. Après deux phases jugées concluantes, l’organisation renouvelle l’expérience cet hiver à Baie-Comeau et à Sept-Îles.

L’objectif : redéployer le personnel tout en conservant les emplois en région et en maintenant la qualité des services offerts.

Selon la Société, la fréquentation des centres de services diminue de plus de 20 % entre la haute et la basse saison.

Pour tirer parti de cette baisse, la SAAQ concentre désormais les heures d’ouverture sur trois ou quatre jours par semaine, permettant à environ 150 employés à travers le Québec d’appuyer d’autres secteurs, notamment la prise d’appels téléphoniques et la gestion de dossiers.

Ce redéploiement vise à réduire les délais de réponse et à améliorer le service global à la clientèle.

Durant la période du 20 octobre 2025 au 27 mars 2026, le centre de services de Baie-Comeau sera ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, sur rendez-vous seulement.



Quant au centre de services de Sept-Îles, il accueillera la clientèle les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 16 h 30.

La SAAQ invite les usagers à prendre rendez-vous avant de se présenter à l’un de ces points de service. Elle rappelle également que plusieurs transactions peuvent être effectuées en ligne, notamment le renouvellement du permis de conduire ou de l’immatriculation, sans qu’il soit nécessaire de se déplacer.

Au terme des phases précédentes du projet pilote, plus de 87 000 clients avaient été servis à distance par le biais d’autres canaux de communication, confirmant, selon la SAAQ, l’efficacité du modèle en matière de gestion des ressources et de satisfaction de la clientèle.