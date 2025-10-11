Deux jours de conseils juridiques gratuits pour les Nord-Côtiers

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 11 octobre 2025
Temps de lecture :

La clinique juridique téléphonique est gratuite pour toute la population du Québec. Photo courtoisie

Pour faciliter l’accès à la justice, le Jeune Barreau de Montréal tiendra sa 45Clinique juridique téléphonique. Les résidents de la Côte-Nord pourront obtenir gratuitement des conseils juridiques offerts par des avocats et des notaires bénévoles.

C’est les 18 et 19 octobre qu’aura lieu cet événement annuel qui vise à rendre le droit plus accessible à la population québécoise. Pendant ces deux journées, de 9 h à 16 h, les citoyens de la Côte-Nord pourront composer le 1 844-779-6232 pour recevoir gratuitement des conseils juridiques personnalisés.

Une centaine d’avocats et de notaires bénévoles seront à l’écoute pour répondre à des questions touchant divers domaines du droit : logement, travail, successions, conflits de voisinage, droit de la jeunesse, droit pénal ou encore copropriété. Le service est confidentiel, accessible à tous, et ne nécessite aucune inscription préalable.

« Cette 45e édition est une action concrète pour rendre la justice plus accessible. Grâce à l’engagement de nos bénévoles et de nos partenaires, chaque appel devient une occasion de donner des réponses claires et un réel soutien à la population », a déclaré Me Andrée-Anne Dion, présidente du JBM.

L’événement survient dans un contexte où plusieurs enjeux juridiques d’actualité soulèvent de nouvelles interrogations, qu’il s’agisse des hausses de loyers, des nouvelles dispositions en santé et sécurité au travail ou encore de la réforme du droit de la famille.

Les juristes bénévoles offriront un accompagnement concret pour aider les citoyens à mieux comprendre leurs droits.

La clinique est organisée en collaboration avec le Barreau du Québec, le Barreau de Montréal et le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ).

