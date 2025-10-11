Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Sept-Îles dévoile son nouvel hôtel de ville

C’est lors d’une présentation publique que la Ville de Sept-Îles a présenté en détail les plans de son nouvel hôtel de ville qui sera situé sur le boulevard Laure.

Chronique de Réjean Porlier ǀ Politique municipale : faites vos jeux !

Vendredi dernier se terminait la période des mises en candidature à l’élection municipale. Plus question de reculer. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, la population sera à même de mieux connaître les candidats et leur motivation, mais surtout, d’assister au choc des idées. Je nous souhaite que ce choc des idées soit au rendez-vous, car la Côte-Nord a besoin d’un bon électrochoc pour renverser la tendance démographique des dernières années.

« Il n’a jamais eu le cœur à l’ouvrage », dit le rival du maire sortant de Havre-Saint-Pierre

Une course à la mairie s’ouvre à Havre-Saint-Pierre. Le maire sortant Paul Barriault se fait envoyer des flèches par son rival, le candidat André Thériault, qui en tentant sa chance à la mairie, réalise un rêve.

Des petits poissons chez Scoubizoo à Sept-Îles

Il sera possible d’acheter de petits poissons à Sept-Îles. Scoubizoo, boutique offrant de la nourriture, des produits et des jouets pour animaux, ouvrira ses portes à la mi-octobre.

La santé des Nord-Côtiers se dégrade

Lors du premier conseil d’administration d’établissement du CISSS de la Côte-Nord, le Dr Richard Fachehoun a fait la triste constatation que l’état de santé des Nord-Côtiers est pire qu’ailleurs au Québec.

Vivre sans auto à Sept-Îles

Lors de la 11e étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), la ville de Sept-Îles s’est retrouvée une fois de plus en haut de la liste des villes du Québec où le coût de la vie est le plus élevé. L’une des principales raisons est l’utilisation d’un véhicule, car l’absence du transport en commun occasionne une dépense supplémentaire que les autres villes n’ont pas.

Du retard pour le boulevard Portage-des-Mousses à Port-Cartier

Les travaux de réfection du boulevard Portage-des-Mousses à Port-Cartier prendront près de deux mois de plus à être exécutés que ce qui avait été initialement annoncé.

Pas d’inquiétude pour Havre-Saint-Pierre après la fermeture d’une usine de Rio Tinto

Les activités et opérations de la mine du lac Tio de Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) à Havre-Saint-Pierre ne subiront pas de conséquence à la suite de la fermeture de l’usine des poudres métalliques au complexe de Sorel-Tracy, assure l’entreprise.

Deux chasseurs morts mystérieusement à Natashquan : le coroner n’a pas de réponses

Deux amis de longue date partie chasser l’oie aux abords d’un lac à Natashquan le 2 mai 2022 sont décédés tous les deux par arme à feu. Après trois ans d’enquête, le coroner est incapable de déterminer les circonstances exactes de ce drame mystérieux.

Un employé apprécié au Marché Napoléon de Sept-Îles

Ami-télé, qui met en lumière des personnes en situation de handicap en proposant du contenu original et pertinent, est allée à la rencontre du Septilien Bruce Beaudin, dans un récent reportage disponible sur sa chaîne.

50 ans d’arbitrage à Sept-Îles : qui remplacera Denis Dionne ?

Il y a déjà une moitié de siècle que le Septilien Denis Dionne arbitre dans différents sports, particulièrement à la balle-molle, son dada. Or, il s’inquiète pour l’avenir face à l’absence de relève qu’il est prêt à former.