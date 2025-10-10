Pas d’inquiétude pour Havre-Saint-Pierre après la fermeture d’une usine de Rio Tinto

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:20 AM - 10 octobre 2025
Temps de lecture :

La mine du lac Tio est située à 43 km au nord-est de Havre-Saint-Pierre et on y retrouve un important gisement d'ilménite. Photo courtoisie

Les activités et opérations de la mine du lac Tio de Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) à Havre-Saint-Pierre ne subiront pas de conséquence à la suite de la fermeture de l’usine des poudres métalliques au complexe de Sorel-Tracy, assure l’entreprise.

« La cessation définitive des activités de l’Usine des poudres métalliques est une décision difficile, mais nécessaire pour assurer la viabilité et la compétitivité de RTFT – Opérations Québec à Sorel-Tracy et à Havre-Saint-Pierre », affirme par voie de communiqué le directeur exécutif de RTFT – Opérations Québec, Jean-François Gauthier.

La minière a annoncé la cessation définitive des opérations de cette usine à Sorel-Tracy, ce qui entraînera environ 200 pertes d’emplois.

La plupart de la production des installations de la mine de Havre-Saint-Pierre est transportée au complexe métallurgique et de minéraux critiques de Sorel-Tracy.

Les activités minières et portuaires de RTFT se poursuivront à Havre-Saint-Pierre où il y a environ 290 employés qui y travaillent, fait savoir l’entreprise.

De son côté, le syndicat des Métallos affirme par courriel ne pas avoir « d’inquiétude spécifique pour la mine Tio», mais qu’il demeurera vigilant concernant la situation.

