Du retard pour le boulevard Portage-des-Mousses à Port-Cartier

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:35 AM - 10 octobre 2025
Temps de lecture :

C'est le 9 juin que se sont amorcés les travaux de réfection du boulevard Portage-des-Mousses, à Port-Cartier. Ils devraient se terminer le 23 octobre. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Les travaux de réfection du boulevard Portage-des-Mousses à Port-Cartier prendront près de deux mois de plus à être exécutés que ce qui avait été initialement annoncé.

C’est en juin dernier que l’important chantier s’est amorcé. La réfection permettra un nouveau pavage complet sur le tronçon qui se situe entre les rues Rochelois et Maisonneuve. 

La date de fin de chantier initialement annoncé était le 25 août. Toutefois, il y a eu des changements dans la quantité de travaux à effectuer, en raison de surprises découvertes au niveau des infrastructures souterraines. La date de fin des travaux est donc repoussée au 23 octobre.

« Par exemple, nous avons constaté que la conduite d’égout pluvial existante, située entre les rues Maisonneuve et Jean-Talon, avait été remblayée avec de l’argile lors de sa construction initiale, ce qui n’est pas idéal pour assurer l’intégrité de la structure de la chaussée à long terme. Notre équipe a donc pris la décision de remplacer cette conduite », écrit Élodie Parent, conseillère aux communications, tourisme et relations avec le milieu pour la Ville de Port-Cartier. « Nous avons également rencontré plus de roc que prévu, ce qui a rendu les travaux d’excavation plus laborieux. La gestion du niveau de la nappe phréatique a aussi représenté un défi. »

Les travaux majeurs entraînent une fermeture complète de ce secteur du boulevard Portage-des-Mousses. Il s’agit d’une artère importante à Port-Cartier, parce qu’elle permet notamment d’accéder au secteur industriel.

Cela faisait plusieurs années que la municipalité souhaitait réaliser ce projet de réfection. C’est à la suite de l’obtention d’une subvention de 3 750 000 $ de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable que les élus municipaux ont décidé d’aller de l’avant. Le contrat a été octroyé en avril 2025, pour la somme de 5,2 M$. 

La Ville a espoir que ce projet « permettra de redonner une nouvelle vie à l’un des boulevards névralgiques » de la municipalité.

