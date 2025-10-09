Un employé apprécié au Marché Napoléon de Sept-Îles

Ami-télé, qui met en lumière des personnes en situation de handicap en proposant du contenu original et pertinent, est allée à la rencontre du Septilien Bruce Beaudin, dans un récent reportage disponible sur sa chaîne.

Bruce Beaudin, qui aime se balanciner, fait partie de l’équipe du Marché Napoléon.

À la suite d’une insertion en milieu de travail, son employeur a vu le potentiel de l’homme de 28 ans vivant avec une déficience intellectuelle. Bruce Beaudin travaille douze heures par semaine et bénéficie d’un salaire.

Manon Boudreau, intervenante à L’Âtre de Sept-Îles, mentionne dans le reportage que le Marché Napoléon, « ce sont des gens qui aiment aider des gens. S’il est là, c’est qu’ils sentent le besoin d’accueillir des gens qui ont des différences ».

Celle qui est aussi sa tutrice souligne que Bruce est super heureux depuis qu’il travaille à la boucherie de la rue Napoléon.

« On est bien contents et le monde est compréhensif avec lui. Plus ça va, plus il prend sa place », souligne Jason Dignard, propriétaire du Marché Napoléon.

Le reportage complet peut être vu via la page Facebook AMI-télé.