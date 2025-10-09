Nombre record de candidatures pour le Gala de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam

La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam soulignera l’excellence entrepreneuriale et les réalisations de ses membres lors de son 31e Gala Les Météores.

Mercredi soir, c’était le dévoilement des finalistes dans la quinzaine de catégories. Un peu plus de 100 candidatures avaient été soumises par 41 entreprises et organismes. Il s’agit d’un record de participation.

Les lauréats seront connus le 1er novembre au Centre des congrès de Sept-Îles, lors d’une soirée sur le thème du Temple de la renommée.

L’événement couronnera les entreprises et organismes dans quinze catégories. Ce sera aussi l’occasion de connaître la Personnalité de l’année, la Jeune personnalité de l’année et l’Entreprise de l’année, et le récipiendaire du Prix Ashineun, remis à une entreprise innue, grâce à la Société Atisham.

« Le Gala Les Météores, c’est bien plus qu’une soirée de reconnaissance : c’est un hommage à l’ingéniosité et à la détermination de nos gens d’affaires. Chaque édition, il met en lumière la créativité, la résilience et la vision d’avenir de celles et ceux qui bâtissent, ici même, la vitalité de notre région », souligne le directeur de la Chambre de commerce, Christophe James.

Les finalistes 2025

Impact local et rayonnement régional

Festival Innu Nikamu

Inrest

Salon du livre de la Côte-Nord

Employeur de choix

Boite à clés/Communication

Edgar Café Bar

Institut d’Enseignement de Sept-Îles

Expérience client remarquable

Au petit chaperon rouge

Hotel Quality inn sept iles

Traumas Côte-Nord

Entreprise émergente ou en démarrage

Boite à clés/Santé

Gauthier Neveu Héroux Avocats

Katak inc.

Professionnels et services aux individus

APAME de l’Est de la Côte-Nord

L’Envol – Maison de la Famille

Traumas Côte-Nord

Professionnels et services aux entreprises

Boîte à clés

Gauthier Neveu Héroux Avocats

Katak

Leadership environnemental

Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail

RVL Communications

Vieux-Quai en Fête

Entreprise visionnaire ou pionnière

O5 Technologies

Institut d’enseignement de Sept-Îles

Int-elle Corporation

Innovation et transformation des pratiques d’affaires

Au pouce carré

Innu Drone

Katak

Engagement social et impact d’entreprise

Boîte à clés

Remorquage FG 24/24

RVL Communications

Engagement communautaire et solidarité locale

Alpha Lira

L’Envol – Maison de la famille

Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles

Transit Sept-Îles

Transfert ou relève entrepreneuriale

Edgar Café Bar

Electro PRO 2001 INC.

Plan Xpert Technologies

Commerce de proximité

Au Petit Chaperon Rouge

Épicerie Tropicale – Sept-Îles

Tipou Productions

Diversité et inclusion de la main-d’œuvre

Centre Alpha Lira

Edgar Café Bar

Normec Industries

Tourisme, culture et saveurs locales

Festival Innu Nikamu

Salon du livre de la Côte-Nord

Vieux-Quai en Fête Alouette