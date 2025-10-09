Nombre record de candidatures pour le Gala de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam
La prochaine édition du Gala les Météores aura lieu le 1er novembre. Photo Julien Choquette
La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam soulignera l’excellence entrepreneuriale et les réalisations de ses membres lors de son 31e Gala Les Météores.
Mercredi soir, c’était le dévoilement des finalistes dans la quinzaine de catégories. Un peu plus de 100 candidatures avaient été soumises par 41 entreprises et organismes. Il s’agit d’un record de participation.
Les lauréats seront connus le 1er novembre au Centre des congrès de Sept-Îles, lors d’une soirée sur le thème du Temple de la renommée.
L’événement couronnera les entreprises et organismes dans quinze catégories. Ce sera aussi l’occasion de connaître la Personnalité de l’année, la Jeune personnalité de l’année et l’Entreprise de l’année, et le récipiendaire du Prix Ashineun, remis à une entreprise innue, grâce à la Société Atisham.
« Le Gala Les Météores, c’est bien plus qu’une soirée de reconnaissance : c’est un hommage à l’ingéniosité et à la détermination de nos gens d’affaires. Chaque édition, il met en lumière la créativité, la résilience et la vision d’avenir de celles et ceux qui bâtissent, ici même, la vitalité de notre région », souligne le directeur de la Chambre de commerce, Christophe James.
Les finalistes 2025
Impact local et rayonnement régional
Festival Innu Nikamu
Inrest
Salon du livre de la Côte-Nord
Employeur de choix
Boite à clés/Communication
Edgar Café Bar
Institut d’Enseignement de Sept-Îles
Expérience client remarquable
Au petit chaperon rouge
Hotel Quality inn sept iles
Traumas Côte-Nord
Entreprise émergente ou en démarrage
Boite à clés/Santé
Gauthier Neveu Héroux Avocats
Katak inc.
Professionnels et services aux individus
APAME de l’Est de la Côte-Nord
L’Envol – Maison de la Famille
Traumas Côte-Nord
Professionnels et services aux entreprises
Boîte à clés
Gauthier Neveu Héroux Avocats
Katak
Leadership environnemental
Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail
RVL Communications
Vieux-Quai en Fête
Entreprise visionnaire ou pionnière
O5 Technologies
Institut d’enseignement de Sept-Îles
Int-elle Corporation
Innovation et transformation des pratiques d’affaires
Au pouce carré
Innu Drone
Katak
Engagement social et impact d’entreprise
Boîte à clés
Remorquage FG 24/24
RVL Communications
Engagement communautaire et solidarité locale
Alpha Lira
L’Envol – Maison de la famille
Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles
Transit Sept-Îles
Transfert ou relève entrepreneuriale
Edgar Café Bar
Electro PRO 2001 INC.
Plan Xpert Technologies
Commerce de proximité
Au Petit Chaperon Rouge
Épicerie Tropicale – Sept-Îles
Tipou Productions
Diversité et inclusion de la main-d’œuvre
Centre Alpha Lira
Edgar Café Bar
Normec Industries
Tourisme, culture et saveurs locales
Festival Innu Nikamu
Salon du livre de la Côte-Nord
Vieux-Quai en Fête Alouette
