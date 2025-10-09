Fin d’une bonification de l’assurance-emploi : « on laisse tomber des travailleurs »

Par Lia Lévesque, La Presse Canadienne 12:31 PM - 9 octobre 2025
Temps de lecture :

Un travailleur s'affaire à ses tâches dans une usine de bois à Mont-Blanc, au Québec. Photo prise le 20 janvier 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Christinne Muschi

Des groupes qui défendent les chômeurs et les travailleurs s’inquiètent de la fin, samedi, d’une mesure qui avait permis de bonifier le régime d’assurance-emploi, dans le contexte des droits de douane imposés par les États-Unis contre le Canada.

Plusieurs des améliorations apportées au régime d’assurance-emploi, à cause de ce contexte difficile, avaient été prolongées, depuis, mais pas celle qui consiste à ajuster le calcul du taux de chômage pour faciliter l’admissibilité aux prestations.

La mesure qui avait été mise en place, et qui prendra fin samedi, avait pour effet de réduire le nombre d’heures de travail requises pour se qualifier pour les prestations régulières d’assurance-emploi.

Pour ce faire, les autorités avaient assoupli le calcul du taux de chômage dans certaines régions.

Or, l’arrivée à terme de cette mesure heurtera de plein fouet de nombreux travailleurs, craint Milan Bernard, co-porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses: des jeunes, des travailleurs saisonniers, des travailleurs qui ont des horaires brisés, des salariés qui travaillent dans des industries touchées par des cycles de fermetures et de réouvertures.

«On est vraiment dans le fouillis. On essaie d’aider les entreprises, mais on laisse tomber les travailleurs dans ce cas-ci», a-t-il déploré en entrevue.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Nombre record de candidatures pour le Gala de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam

Un employé apprécié au Marché Napoléon de Sept-Îles

50 ans d’arbitrage à Sept-Îles : qui remplacera Denis Dionne ? 

Emplois vedettes

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Nombre record de candidatures pour le Gala de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam

Consulter la nouvelle

Un employé apprécié au Marché Napoléon de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 08 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord