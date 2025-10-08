Travaux terminés : le Centre sportif Alcoa est prêt à recevoir le Drakkar

C’est la dernière ligne droite, le Centre sportif Alcoa se prépare à recevoir le Drakkar ce vendredi. Il ne reste que la finalisation de petits détails, mais les travaux sont terminés.

Le 10 octobre marquera le premier match du Drakkar à domicile pour la saison et la réouverture de la glace A du Centre sportif Alcoa après les travaux de remplacement des bandes et baies vitrées.

L’échéancier a été respecté, de même que le coût des travaux qui était prévu à 1,4 M$.

Il y a un petit espace supplémentaire entre les premiers bancs et la bande. Photo Karianne Nepton-Philippe

« Il s’est rajouté des choses, comme le système de pompes à saumure. […] Mais, selon les estimations prévues, on respecte le budget et on est même en dessous », indique le porte-parole aux communications de la Ville, Pierre-Olivier Normand.

Le système de pompes à saumure devait être changé en 2026. « Lors de l’entretien, on a eu une surprise. Au redémarrage, on voyait que les tuyaux fuyaient. Nos équipes ont été proactives et on a pu changer le système », poursuit-il.

Le système de pompes à saumure a été changé au Centre sportif Alcoa. Photo Karianne Nepton-Philippe

Dans les derniers détails à terminer, on peut voir lors d’une visite le 7 octobre qu’il reste entre autres une couche de glace à mettre.

Les baies vitrées, étant maintenant flexibles, bougent lorsqu’il y a impact. L’installation de celles-ci cause une légère réduction de la longueur de la glace, mais rien de marquant. Tout reste aux nouvelles normes de la LHJMQ.

« Les nouvelles bandes sont maintenant aux normes de la LHJMQ et à toute autre norme de hockey international. Les bandes absorbent les chocs, ce qui va venir diminuer l’impact pour les joueurs », explique Pierre-Olivier Normand.