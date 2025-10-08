Le Queen Mary 2 annule son escale à Sept-Îles

Les Septiliens n’auront pas l’occasion d’observer le Queen Mary 2 cette année étant donné que la compagnie possédant ce grand paquebot a décidé d’annuler son escale à Sept-Îles.

Le navire aurait dû être présent à Sept-Îles le 8 octobre. Il était prévu que le Queen Mary 2 s’ancre devant la marina et utilise un système de navettage pour amener ses passagers à terre. Toutefois, en raison du nombre de passagers (plus de 2500), le temps mis pour ces manœuvres a été jugé trop long par l’entreprise Cunard qui a décidé de modifier son trajet. Actuellement, il n’est pas possible d’accoster au quai des croisières en raison des travaux au terminal Mgr-Blanche.

Il ne s’agit pas de la première fois que l’impressionnant navire de 345 mètres de long doit annuler une escale à Sept-Îles. En 2023, les vents forts avaient empêché le Queen Mary 2 d’accoster.

Le navire sera de retour à Sept-Îles en 2026 et en 2027, précise Destination Sept-Îles Nakauinanu.