Le Queen Mary 2 annule son escale à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:28 AM - 8 octobre 2025
Temps de lecture :

Sur la photo, on peut y avoir le Queen Mary 2 lors d'une escale à Sept-Îles en septembre 2024. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Les Septiliens n’auront pas l’occasion d’observer le Queen Mary 2 cette année étant donné que la compagnie possédant ce grand paquebot a décidé d’annuler son escale à Sept-Îles.

Le navire aurait dû être présent à Sept-Îles le 8 octobre. Il était prévu que le Queen Mary 2 s’ancre devant la marina et utilise un système de navettage pour amener ses passagers à terre. Toutefois, en raison du nombre de passagers (plus de 2500), le temps mis pour ces manœuvres a été jugé trop long par l’entreprise Cunard qui a décidé de modifier son trajet. Actuellement, il n’est pas possible d’accoster au quai des croisières en raison des travaux au terminal Mgr-Blanche.

Il ne s’agit pas de la première fois que l’impressionnant navire de 345 mètres de long doit annuler une escale à Sept-Îles. En 2023, les vents forts avaient empêché le Queen Mary 2 d’accoster.

Le navire sera de retour à Sept-Îles en 2026 et en 2027, précise Destination Sept-Îles Nakauinanu.

Photos | Une visite à bord du Queen Mary 2

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

De nombreux bris de services évités dans le réseau de la santé cet été

Travaux terminés : le Centre sportif Alcoa est prêt à recevoir le Drakkar

Vivre sans auto à Sept-Îles

Emplois vedettes

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

De nombreux bris de services évités dans le réseau de la santé cet été

Consulter la nouvelle

Travaux terminés : le Centre sportif Alcoa est prêt à recevoir le Drakkar

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 08 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord