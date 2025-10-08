Éric Leblanc émeut à l’émission Quel Talent!

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:07 PM - 8 octobre 2025
Temps de lecture :

Éric Leblanc lors de sa performance à l'émission Quel Talent! Photo Facebook Éric Leblanc

Le chanteur septilien Éric Leblanc a su convaincre les juges de l’émission Quel Talent! et il passe à la prochaine étape.

Lors de sa performance diffusée sur les ondes de Noovo, il a interprété sa chanson Mon identité. Cette dernière puise dans l’histoire personnelle du chanteur. Éric Leblanc a des ancêtres autochtones de la communauté de Uashat mak Mani-utenam du côté paternel. Dans la chanson, il aborde la séparation avec sa culture innue qu’il a dû vivre durant de nombreuses années. 

Éric Leblanc réalise un rêve avec Quel talent !

Le chanteur aura su convaincre et même émouvoir les quatre juges qui sont Marie-Mai, Rachid Badouri, Serge Denoncourt et Anne Dorval.

« J’ai senti l’importance que cela avait pour vous de chanter cela. Ce sont des paroles que vous avez écrites pour vous, qui parlent de votre histoire et j’ai senti à quel point ça faisait longtemps que vous aviez envie de crier ces mots-là au Québec », a affirmé Marie-Mai.

« Ce que j’ai senti de toi c’est toute la colère et toute la douleur retenue de tout ce que vous avez eu à subir », a affirmé Anne Dorval qui a félicité Éric Leblanc pour sa prestation.

À la suite de sa performance, on a pu voir le chanteur fondre en larme en coulisse, émotifs à la suite des événements qui venaient de se dérouler.

Lors de sa présence sur scène, il portait des vêtements de l’entreprise innue Création Puamun. Il portait également des bottes provenant de la boutique Atikuss.

