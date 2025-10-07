Une artiste vient présenter son travail inspiré des Innus au Musée de la Côte-Nord

Emilie Caron-Wart 5:21 PM - 7 octobre 2025
Temps de lecture :

Les œuvres de Samantha Duchemin présentées dans le cadre de l'exposition Kassinu. Photo courtoisie

Samantha Duchemin sera présente pour discuter de son exposition Kassinu Mamu qui signifie « tous ensemble » en innu-aimun, ce vendredi, au Musée de la Côte-Nord, à l’aube de sa clôture. 

L’exposition Kassinu Mamu de l’artiste peintre Samantha Duchemin donne suite de sa précédente exposition, Fleuris-nous, qui avait été crée à l’aide de pétales séchés en guise de pigment et d’encre de Chine, en 2023. L’exposition Kassinu Mamu amène une réflexion sur l’identité, la mémoire collective et les liens entre les cultures. L’exposition propose une rencontre entre tradition et modernité, où l’art devient un langage universel.

Cumulant plus de 25 ans dans le domaine artistique, elle cherche à faire revivre les traditions, les langues et les savoirs des communautés innues à travers ses œuvres. 

« Cette série de 18 toiles à l’huile, tracés à la spatule, sur des fonds aux chiffons, influencée par les Innus, est une étude de personnages, un rappel aux feux de forêt qui participent au renouvellement des bienfaits de la terre. » 

La rencontre avec l’artiste Samantha Ducheminc, créatrice de l’exposition Kassinu Mamu, se tiendra vendredi 10 octobre 2025, de 17 h à 19 h, au Musée de la Côte-Nord. L’exposition y sera jusqu’au 12 octobre. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Des entreprises nord-côtières tissent des liens au Sénégal

Un détenu de 24 ans meurt au pénitencier de Port-Cartier

Soins de santé en région : une pétition est déposée à l’Assemblée nationale 

Emplois vedettes

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Des entreprises nord-côtières tissent des liens au Sénégal

Consulter la nouvelle

Un détenu de 24 ans meurt au pénitencier de Port-Cartier

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 08 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord