Une artiste vient présenter son travail inspiré des Innus au Musée de la Côte-Nord

Samantha Duchemin sera présente pour discuter de son exposition Kassinu Mamu qui signifie « tous ensemble » en innu-aimun, ce vendredi, au Musée de la Côte-Nord, à l’aube de sa clôture.

L’exposition Kassinu Mamu de l’artiste peintre Samantha Duchemin donne suite de sa précédente exposition, Fleuris-nous, qui avait été crée à l’aide de pétales séchés en guise de pigment et d’encre de Chine, en 2023. L’exposition Kassinu Mamu amène une réflexion sur l’identité, la mémoire collective et les liens entre les cultures. L’exposition propose une rencontre entre tradition et modernité, où l’art devient un langage universel.

Cumulant plus de 25 ans dans le domaine artistique, elle cherche à faire revivre les traditions, les langues et les savoirs des communautés innues à travers ses œuvres.

« Cette série de 18 toiles à l’huile, tracés à la spatule, sur des fonds aux chiffons, influencée par les Innus, est une étude de personnages, un rappel aux feux de forêt qui participent au renouvellement des bienfaits de la terre. »

La rencontre avec l’artiste Samantha Ducheminc, créatrice de l’exposition Kassinu Mamu, se tiendra vendredi 10 octobre 2025, de 17 h à 19 h, au Musée de la Côte-Nord. L’exposition y sera jusqu’au 12 octobre.