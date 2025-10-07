Un autre jeu blanc pour le Husky benjamin de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai

Pour une deuxième rencontre de suite, la formation benjamine du Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles n’a rien laissé à ses adversaires au tableau alors qu’elle affrontait les Mustangs de l’école Odyssée – Dominique Racine de Chicoutimi, dimanche.

La troupe de l’entraîneur-chef Frédéric Clements a été intraitable, blanchissant la formation saguenéenne par la marque de 50-0, s’imposant dès le coup d’envoi et ” exécutant le plan de match à la perfection “, a indiqué le coach.

Après un petit moment d’indiscipline en milieu de rencontre, le Husky s’est relevé et a repris le contrôle de la partie.

” Mention spéciale à tous les entraîneurs de position, qui préparent et permettent à chaque joueur de faire la différence sur le terrain. C’était une excellente victoire d’équipe “, a mentionné Frédéric Clements.

Zack Tremblay (touché sur une passe de 13 verges de Zack Pelletier), Émile Noël (touché sur une passe de 21 verges d’Henri Bellerive), Henri Bellerive (touché sur une course de 109 verges + touché sur une course de 39 verges), Benjamin Dion (deux touchés, 12 et 2 verges). Félix Sauvé (touché sur 13 verges) et Cédrick Tremblay (touché sur 13 verges) se sont retrouvés dans la zone payante avec le ballon.

Le quart Zack Pelletier s’est illustré avec huit passes complétées en 13 tentatives pour 66 verges de gain.

Sur le plan défensif, Jacob-Jialong Liu et Dereck Collard ont terminé la rencontre avec chacun deux plaqués solos, un assisté et une échappée recouverte. Quant à Jordan Lapierre, il a deux plaqués solos et une interception à sa fiche. Jordan Ekue-Eklu a réussi un sac du quart.

Revers des juvéniles

Du côté des juvéniles, qui affrontaient les Mustangs de leur catégorie, ils se sont avoués vaincus par la marque de 28-18, dans un match chaudement disputé, avec un 31 degrés Celsius ressenti, contrastant avec les 2 degrés de la pratique du mardi.

” Défensivement, un départ lent, mais les troupes de Coach Chouinard (Dominic) ont su se ressaisir pour jouer somme toute un bon match. Offensivement, les ajustements de la semaine ont porté fruit et on a réalisé de bonnes choses “, a résumé l’entraîneur-chef, Jean-Pierre Lord.

Il souligne une belle progression, mais ” il manque encore de peaufinage “, a-t-il dit.

Il donne une belle note à aux joueurs de la ligne offensive du coordonnateur Charles-Étienne Bénard.

Alexandre Lamontagne est le porte-couleur du Husky qui s’est le plus signalé, avec un touché, deux convertis de deux points, de bons bottés d’envoi et ” un gros premier jeu qui nous a sortis de la zone défensive “, a fait savoir Coach Lord, au sujet de son joueur du match.

William Desjardins a l’autre touché de l’équipe de Jean-du-Nord/Manikoutai, réalisé sur cinq verges grâce à une passe du quart Alexandre Sergerie. Défensivement, Léo Philippon (7 plaqués solos et 5 assistés), Nathan Gaudreau (6 plaqués solos et 3 assistés) et Yohan Mayrand-Duval (2 plaqués solos, 5 assistés et 1 sac du quart) sont ceux qui se sont démarqués en termes de statistiques.

Les deux formations du Husky football retournent au Saguenay cette fin de semaine pour y affronter les Harfangs de l’école des Bâtisseurs de Kénogami/Jonquière le 12 octobre.