Sept-Îles dévoile son nouvel hôtel de ville

C’est lors d’une présentation publique que la Ville de Sept-Îles a présenté en détail les plans de son nouvel hôtel de ville qui sera situé sur le boulevard Laure.

Lundi soir, une trentaine de personnes ont assisté à cet événement pour en savoir plus sur ce projet qui a fait grand bruit dans les dernières semaines.

Le nouveau bâtiment aura une superficie d’un peu moins de 3 000 m2 qui seront répartis sur trois étages.

Le rez-de-chaussée regroupera les lieux de réunions. On y retrouvera également la mairie et la salle du conseil. Le 1er étage réunira les services à la population tels que les départements de l’urbanisme, des finances et des affaires juridiques. Le dernier étage comprendra la direction générale, les ressources humaines, les communications, les services à la communauté et les technologies de l’information.

La cinquantaine d’employés qui travaillaient à l’hôtel de ville situé sur la rue de Quen devra travailler dans des espaces plus petits dans ce nouveau bâtiment.

« Actuellement, nos employés sont habitués d’avoir de grands bureaux et là on va passer dans de plus petits bureaux. C’est vraiment de venir changer nos méthodes de travail. Pour moi, c’est du positif, on s’en va vers la modernité », explique Catherine Lauzon, directrice générale de la Ville de Sept-Îles. À cet effet, la municipalité souhaite aussi utiliser moins de papier dans ce nouvel édifice. Un processus de numérisation des documents est déjà en cours.

Catherine Lauzon, directrice générale de la Ville de Sept-Îles Photo Vincent Rioux-berrouard

Le futur hôtel de ville est également décrit comme étant écoénergétique. Son architecture tient compte des vents dominants et de l’ensoleillement afin de maximiser l’efficacité énergétique.

Le nouveau bâtiment utilisera certains matériaux nobles comme le bois et l’aluminium. Cette volonté s’inscrit dans une volonté d’établir un lien avec ce qui se fait dans la région. Les deux matériaux en question ont une importance économique à Sept-Îles.

On assure également que le nouvel hôtel de ville cadrera bien avec les différents édifices du secteur tel que la salle de spectacle, le Musée de la Côte-Nord, le nouvel aréna et le Centre socio-récréatif.

Une vue arrière du futur hôtel de ville de Sept-Îles. Image courtoisie

Registre

Cette présentation survient quelques jours avant l’ouverture d’un registre en lien avec le règlement d’emprunt pour le projet de construction du nouvel hôtel de ville. Pendant 4 jours, du 14 au 17 octobre, les citoyens en désaccord pourront se rendre signer un registre dans les bureaux temporaires de Place Sept-Îles. Au-delà d’environ 2000 signatures, la Ville pourrait choisir de tenir un référendum sur la question.

De nombreux citoyens ont fait connaître leur désaccord lors de deux séances du conseil la semaine dernière par rapport à l’emplacement. Il sera situé derrière le Centre socio-récréatif et les terrains de tennis présents à cet endroit devront être détruits. Le conseil sortant s’est engagé à reconstruire les terrains de tennis derrière l’aréna Guy-Carbonneau.

Le projet de nouvel hôtel de ville prévoit un emprunt de 31,9 M$. Ce montant comprend le contrat de construction, l’ameublement, la surveillance de chantier, les imprévus, les frais de financement et les taxes nettes.

Pour payer cet emprunt, la Ville utilisera la somme de 15,5 M$ provenant de la vente de l’ancien hôtel de ville au CISSS de la Côte-Nord. Pour le reste, un emprunt à long terme de 16,4 M$ sera effectué pour obtenir le 31,9 M$.

Rappelons qu’en avril 2024, la Ville a procédé à la vente de l’hôtel de ville pour 18,5 M$ au CISSS de la Côte-Nord. De ce montant, deux millions $ ont été utilisés pour les plans et devis du nouvel hôtel de ville, ainsi qu’un million $ pour la démolition de l’ancien. Il reste donc 15,5 M$ pour la construction du nouveau.

En attendant la construction du nouvel hôtel de ville, les employés municipaux sont relocalisés à Place Sept-Îles.

Si le projet va de l’avant pour le nouvel hôtel de ville, la construction débutera au printemps 2026 et l’ouverture aurait lieu à l’automne 2027.