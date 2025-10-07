Les activités reprennent au Complexe aquatique de Sept-Îles

Le bris mécanique au système de ventilation du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles est réparé. Les activités retrouveront leur horaire régulier.

Les adeptes de la piscine du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles et ceux et celles qui s’y entraînent ou qui suivent des cours pourront renouer avec leurs activités.

Le secteur aquatique du Centre socio-récréatif réouvre ses portes le mercredi 8 octobre, selon l’horaire régulier.

Les utilisateurs devront toutefois composer avec une température d’eau un peu plus froid qu’à l’habitude. Cette situation ne sera que temporaire. ” D’ici quelques jours, tout sera de retour à la normale “, indique l’équipe du secteur aquatique.

Les personnes qui suivent des cours aquatiques offerts par la Ville de Sept-Îles recevront un courriel pour les détails sur la reprise.