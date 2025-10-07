Les activités reprennent au Complexe aquatique de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 3:03 PM - 7 octobre 2025
Temps de lecture :

Les activités reprennent le 8 octobre au Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles.  Photo courtoisie

Le bris mécanique au système de ventilation du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles est réparé. Les activités retrouveront leur horaire régulier.

Les adeptes de la piscine du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles et ceux et celles qui s’y entraînent ou qui suivent des cours pourront renouer avec leurs activités. 

Le secteur aquatique du Centre socio-récréatif réouvre ses portes le mercredi 8 octobre, selon l’horaire régulier.

Les utilisateurs devront toutefois composer avec une température d’eau un peu plus froid qu’à l’habitude. Cette situation ne sera que temporaire. ” D’ici quelques jours, tout sera de retour à la normale “, indique l’équipe du secteur aquatique. 

Les personnes qui suivent des cours aquatiques offerts par la Ville de Sept-Îles recevront un courriel pour les détails sur la reprise.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Soins de santé en région : une pétition est déposée à l’Assemblée nationale 

Le tour du monde de Jimmy Pelletier 

PHOTOS ǀ Des exercices d’évacuation formateurs pour le Service incendie de Sept-Îles 

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Soins de santé en région : une pétition est déposée à l’Assemblée nationale 

Consulter la nouvelle

Le tour du monde de Jimmy Pelletier 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 08 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord