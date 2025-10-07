La pétition de la Nord-Côtière Érika Glazer-Gauthier trouve écho à l’Assemblée nationale

L’engagement de la Baie-Comoise Érika Glazer-Gauthier pour un meilleur accès aux services d’orthophonie sur la Côte-Nord franchit une nouvelle étape. La pétition qu’elle a initiée, parrainée par le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé, est déposée cet après-midi à l’Assemblée nationale du Québec.

Près de 1000 citoyennes et citoyens, principalement de la région, y ont apposé leur signature.

Cette jeune mère de Baie-Comeau, qui s’est fait connaître pour son combat en faveur des enfants nord-côtiers, dénonce depuis plusieurs mois la pénurie chronique d’orthophonistes dans le réseau public régional.

Elle réclame, comme le stipule la pétition, que le gouvernement augmente les ressources allouées, mette en place des incitatifs pour attirer et retenir des professionnels sur la Côte-Nord et assure un accès équitable et continu aux services pour tous les enfants.

« Les enfants d’ici ont les mêmes droits que ceux des grands centres. On ne devrait pas attendre des années pour une évaluation ou une thérapie de langage », plaide Mme Glazer-Gauthier.

Une rencontre prévue avec le ministre Lionel Carmant

Mme Glazer-Gauthier rencontrera le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, le 4 décembre prochain, pour discuter de la situation particulière vécue sur la Côte-Nord et du programme Agir tôt.

Cette rencontre représente, selon elle, « une avancée significative » vers un dialogue constructif sur des solutions adaptées aux réalités régionales.

À titre d’exemple, la mère de famille mentionne avoir attendu près de 900 jours avant qu’une évaluation soit possible pour son fils, une situation révélatrice de l’ampleur du problème. Selon les données du CISSS Côte-Nord, la moyenne d’attente pour obtenir des services en orthophonie s’élève actuellement à 510 jours, soit parmi les plus longues au Québec.

Des pistes de solution régionales

Depuis plusieurs mois, Érika Glazer-Gauthier consacre temps et énergie à formuler des propositions concrètes pour améliorer l’accès aux services sans recourir au privé. Elle suggère notamment de mieux utiliser le rôle des éducatrices dans les CPE et milieux scolaires : évaluation initiale rapide, priorisation des cas urgents, suivi en ateliers de groupe et implication active des parents.

« On pourrait décongestionner la liste d’attente presque immédiatement », estime-t-elle. « Les orthophonistes interviendraient pour les évaluations et les cas complexes, pendant que les éducatrices et les parents soutiendraient le suivi quotidien ».

Elle propose également la création d’une plateforme numérique de suivi entre parents, éducatrices et orthophonistes, permettant un échange en temps réel et une priorisation automatique des enfants à risque.

Un message au premier ministre

Mme Glazer-Gauthier déplore ne pas avoir obtenu de rencontre avec le premier ministre François Legault, qui a invoqué des contraintes d’horaire. Elle y voit un manque d’écoute envers les réalités régionales.

« Le terrain, ce sont des listes d’attente qui s’allongent, des familles épuisées, des enfants qui perdent du temps précieux. Ce n’est pas une photo, c’est la réalité crue », affirme-t-elle.

« Je ne demande pas de faveur : je réclame de la responsabilité ».

Une mobilisation qui se poursuit

Le député Pascal Bérubé, qui a accepté de parrainer la pétition, salue le courage et la persévérance de Mme Glazer-Gauthier.

« Ce qu’elle revendique, c’est de la justice régionale. La Côte-Nord ne doit plus être oubliée dans l’accès aux services de base », a-t-il rappelé.

Clôturée le 10 septembre 2025, la pétition illustre la volonté de nombreux Nord-Côtiers de voir s’améliorer l’accès aux services d’orthophonie dans le réseau public.

Le dossier poursuivra son chemin politique alors qu’une première rencontre officielle avec le ministre Carmant est prévue le 4 décembre à Québec.