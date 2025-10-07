Des entreprises nord-côtières tissent des liens au Sénégal

Une mission commerciale menée par Commerce international Côte-Nord a permis de multiplier les occasions d’affaires et d’ouvrir la voie à des partenariats durables en Afrique de l’Ouest.

Commerce international Côte-Nord (CICN) dresse un bilan très positif de sa mission commerciale au Sénégal, tenue du 4 au 27 septembre. Celle-ci s’inscrivait dans sa stratégie visant à diversifier les marchés d’exportation des entreprises nord-côtières, alors que la région subit les contrecoups des tarifs commerciaux américains.

Trois entreprises de la région, Katak, ASEnergie Corp. et XCubes, ont pris part à cette démarche qui a généré près de 50 rencontres avec des entreprises privées, des institutions gouvernementales et plusieurs ministères sénégalais.

Au-delà des échanges d’affaires, la mission a permis d’obtenir une visibilité importante, notamment grâce à plusieurs entrevues accordées aux médias locaux. Des propositions concrètes sont déjà sur la table, certaines visant la création de filiales au Sénégal dans les prochains mois.

Un marché en pleine effervescence

Le directeur général et commissaire à l’international de CICN, Abdoulaye Badiane, se réjouit de l’accueil reçu et du dynamisme observé sur place.

« Nous avons trouvé un secteur public et un secteur privé très dynamiques et nous avons rencontré des gens disposés à écouter, à échanger, et à bâtir une relation gagnant-gagnant. Le Sénégal est, en tout cas, un terrain très fertile. C’est un petit pays, mais un grand marché, parce qu’il est le laboratoire de l’Afrique de l’Ouest, un pays avec des potentialités énormes », affirme-t-il.

Les entreprises participantes partagent cet enthousiasme.

« Cette mission a dépassé toutes nos attentes. L’intérêt pour nos technologies confirme que le Sénégal est un marché à fort potentiel pour nous », indique Jason Monami, PDG de Katak.

« Nous avons constaté une véritable volonté de trouver des solutions pour construire des logements abordables et durables. Cette mission ouvre la porte à de belles collaborations », ajoute Guy Ellemberg, président de XCubes.

« Ce que nous avons vu au Sénégal dépasse nos attentes : une énergie entrepreneuriale contagieuse et une vision claire pour un avenir en solaire », souligne pour sa part Jean-Cedric Igouhe Atcha, PDG d’ASEnergie Corp.

Quant à Ousmane Ndiaye de Besnier Cabinet d’Avocats, il croit que l’accueil chaleureux et professionnel reçu illustre la volonté du Sénégal de bâtir des partenariats solides et durables.

Le Sénégal, reconnu pour sa stabilité politique et son ouverture aux affaires, apparaît désormais comme un partenaire stratégique pour les exportateurs québécois, selon CICN.