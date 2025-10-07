CHSLD des Bergeronnes : le CISSS « surpris » par les allégations

Par Renaud Cyr 6:30 AM - 7 octobre 2025
La direction du CISSS assure être à l'écoute de ses employés au CHSLD des Bergeronnes. Photo Johannie Gaudreault

Le CISSS de la Côte-Nord dément les allégations de gestion autoritaire au CHSLD des Bergeronnes et fait valoir qu’aucune problématique de gestion n’a cours dans l’établissement.

Priscilla Malenfant s’est dite « surprise » par l’ampleur des révélations recueillies par le Journal la semaine dernière.

Celles-ci concernaient des problèmes de gestion qui seraient survenus au CHSLD, menant à un environnement de travail difficile. Ces problèmes entraîneraient des arrêts maladie, des démissions chez les employés et la réduction de la qualité de vie des résidents.

« Le son de cloche qu’on a quand on parle aux employés et aux familles, c’est que ça se plaçait et que ça allait mieux », exprime la directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées au CISSS.

Cette dernière reconnait toutefois que l’établissement a connu certains bouleversements en lien avec le retrait d’effectifs que le CISSS avait ajouté durant la pandémie de COVID-19. 

« Ça a été quand même difficile pour l’équipe des Bergeronnes, et ils ont dû revoir leur organisation de travail et ça faisait plusieurs années qu’ils étaient habitués à avoir des ajouts de personnel », explique Mme Malenfant.

Priscilla Malenfant précise que les employés rencontrés ne « disent pas qu’il y a des difficultés avec la gestionnaire », et que la direction la soutient et travaille avec les équipes sur le terrain « pour répondre à leurs besoins ».

La directrice révèle qu’elle fera une visite au CHSLD pour entreprendre des actions afin d’améliorer la qualité des lieux de travail. « On a jamais vraiment arrêté, mais on va vraiment faire d’autres actions pour être certains de régler les problèmes jusqu’au fond s’il reste des choses résiduelles qui restent à régler », soutient-elle.

Elle maintient également que le ratio employé/résident est respecté, et que tous les résidents parviennent à avoir au minimum un bain par semaine.

« Certaines familles nous ont approchés avec quelques insatisfactions et on travaille avec eux pour les régler, et ça va bien avec les familles présentement », termine-t-elle.

