Accusé de contacts sexuels sur des enfants, cet homme de Mani-utenam est recherché 

La Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM) recherche Clayton Michel, 36 ans, qui doit faire face à des accusations de contacts sexuels sur des enfants et d’agressions sexuelles.

L’homme de Mani-utenam se cacherait dans le district de Mingan, selon les informations de la SPUM.

Le service de police demande au public de lui transmettre « toutes informations pouvant aider à le retracer », au 418-927-2708.