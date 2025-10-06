Le Club de patinage artistique de Sept-Îles veut aller vers l’avant

Par Sylvain Turcotte 1:48 PM - 6 octobre 2025
Temps de lecture :

Photo Sylvain Turcotte

La tempête est passée au sein du Club de patinage artistique de Sept-Îles, après la démission de cinq membres du CA au début septembre. Les postes vacants ont été pourvus. 

Quatre personnes se sont manifestées à la fin septembre pour joindre le conseil d’administration du Club de patinage artistique de Sept-Îles. Leur candidature a été officialisée en assemblée générale annuelle extraordinaire, le 29 septembre.

Une première rencontre du nouveau conseil d’administration a eu lieu jeudi. Caroline Talbot, mère d’une jeune patineuse, hérite de la présidence. Les autres nouvelles administratrices sont Annie Fillion, Marie-Pier Bergeron et Marie-Christine Bérubé. 

Elles se greffent ainsi à Garry Poitras, Mélanie Loisel, Chantal Gamache, et Marie-Pierre Naud.

Mme Talbot a parlé d’une première rencontre constructive. “ Les anciens conflits ne doivent pas avoir d’impact. C’est du passé. Si on se rend compte qu’il y a des situations, on s’ajustera. On veut mettre l’emphase sur de belles choses ”, a-t-elle fait savoir.

Des rencontres avec les entraîneures et les parents sont à venir. À court terme, le CA doit travailler à sortir les inscriptions pour les patineuses adultes et préparer la compétition régionale de janvier.

Ce qui importe surtout pour la nouvelle présidente, c’est que les enfants soient heureux sur la glace. Elle veut continuer de voir les entraîneures dévouées. “ Il faut regrouper tous les ingrédients pour que les jeunes aient une expérience positive. ” 

