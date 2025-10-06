Éric Leblanc à Quel talent! cette semaine

L’attente est terminée pour l’artiste septilien Éric Leblanc. Sa prestation à Quel talent est à l’horaire pour cette semaine.

L’auteur-compositeur-interprète fait partie de la deuxième saison de l’émission Quel talent!, diffusée sur les ondes de Noovo.

C’est pour l’émission du mercredi 8 octobre, dès 19 h 30, qu’Éric Leblanc sera vu sur la scène du Monument-National de Montréal.

« Le Québec entier va me voir à la télévision chanter une de mes chansons. C’est le rêve de ma vie », avait-il confié au Journal il y a près d’un mois.

Éric Leblanc interprètera sa chanson Mon identité, inspirée de son histoire personnelle. Une partie de la chanson est en innu-aimun.

Lors de sa présence sur la scène, il portait des vêtements de l’entreprise innue Création Puamun, en plus de bottes de la boutique Atikuss.