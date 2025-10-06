Éric Leblanc à Quel talent! cette semaine

Par Sylvain Turcotte 11:28 AM - 6 octobre 2025
Temps de lecture :

Éric Leblanc Photo courtoisie

L’attente est terminée pour l’artiste septilien Éric Leblanc. Sa prestation à Quel talent est à l’horaire pour cette semaine. 

L’auteur-compositeur-interprète fait partie de la deuxième saison de l’émission Quel talent!, diffusée sur les ondes de Noovo.

C’est pour l’émission du mercredi 8 octobre, dès 19 h 30, qu’Éric Leblanc sera vu sur la scène du Monument-National de Montréal.

« Le Québec entier va me voir à la télévision chanter une de mes chansons. C’est le rêve de ma vie », avait-il confié au Journal il y a près d’un mois. 

Éric Leblanc interprètera sa chanson Mon identité, inspirée de son histoire personnelle. Une partie de la chanson est en innu-aimun.

Lors de sa présence sur la scène, il portait des vêtements de l’entreprise innue Création Puamun, en plus de bottes de la boutique Atikuss.

Éric Leblanc réalise un rêve avec Quel talent !

