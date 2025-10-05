La Semaine de la prévention des incendies met de l’avant la responsabilisation

La Semaine de la prévention des incendies s’amorce dimanche par un message de responsabilisation de la population quant à la mise en place de mesures pour éviter qu’un incendie se déclare.

La semaine s’ouvre avec la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières. Dimanche après-midi, une cérémonie aura lieu à Québec en présence du ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, pour souligner le travail des pompiers qui se sont démarqués.

«Les pompiers et les pompières, à la grandeur de la province, tous les jours risquent leur vie, tous les jours interviennent. La journée, aujourd’hui, c’est pour reconnaître la personne qui a donné le petit bout de plus», a expliqué Chris Ross, président de l’Association des pompiers de Montréal, en entrevue.

«Il y a une reconnaissance pour leurs actes lors d’une intervention. Il y a également des citoyens qui vont être reconnus pour avoir contribué au succès d’une intervention, donc quelqu’un qui serait intervenu avant l’arrivée des pompiers», a-t-il ajouté.

Il a indiqué que des personnes recevront aussi une distinction pour d’autres contributions: M. Ross sera pour sa part reconnu pour sa contribution concernant la santé et la sécurité au travail des pompiers.

La Semaine de la prévention des incendies de cette année se déroule sous le thème «Le premier responsable, c’est toi». Selon le ministère de la Sécurité publique, près de la moitié des sinistres découlent d’une erreur humaine et 23 % sont causés par des appareils électriques ou de distribution d’électricité.

«On peut bien penser à l’intervention importante des pompiers, les vies qu’on sauve, puis les biens qu’on va protéger, mais à la base, je pense que quand on parle de responsabiliser le monde, c’est de faire attention», a dit M. Ross.

Il a indiqué que l’élément qui sauve le plus de vies est le détecteur de fumée.

«Si l’on a un conseil à donner dans cette semaine-là, c’est de s’assurer de vérifier votre détecteur de fumée, s’assurer qu’il est fonctionnel. Il faut changer les piles, ou encore mieux, le changer pour un modèle qui ne nécessite plus de piles, qui va être bon pour une période de 10 ans, a-t-il déclaré. L’intervention des pompiers c’est important, mais encore mieux, c’est qu’on ne soit pas obligé d’intervenir.»

Le président de l’Association des pompiers de Montréal a précisé que la cause principale des incendies résidentiels demeure la cigarette. Il invite ainsi les fumeurs à bien éteindre leurs mégots de cigarette.

M. Ross appelle aussi la population à être vigilante au sujet des appareils qui continuent des piles au lithium, comme les cellulaires et les ordinateurs.

«De plus en plus, ces incendies-là sont en augmentation en termes de fréquence. C’est quand même quelque chose qui a beaucoup de sévérité aussi. Des piles au lithium, ça brûle de façon très intense, c’est compliqué à éteindre», a expliqué le pompier.

Il recommande de bien entretenir les équipements qui utilisent ce type de pile et d’utiliser le chargeur qui vient avec l’appareil. Ces équipements électroniques ne doivent aussi pas être chargés dans des lieux qui pourraient vous empêcher de quitter votre résidence en cas d’incendie.

«Ce n’est pas quelque chose qu’on conseille de charger dans votre chambre à coucher ou proche de la porte de sortie», a-t-il dit.

Parmi les autres conseils diffusés par le ministère de la Sécurité publique à l’occasion de cette semaine de prévention, on compte la préparation d’un plan d’évacuation de sa résidence, limiter l’usage des rallonges et l’utilisation d’appareils électriques certifiés uniquement.

«Les bases de la sécurité incendie, ce sont d’abord les gestes de prévention que vous pouvez poser au quotidien pour vous-mêmes et vos proches. Chacun a un rôle crucial à jouer», a soutenu le ministre Lafrenière, par voie de communiqué.

Selon le ministère, 308 personnes en moyenne sont blessées lors d’un incendie au Québec chaque année, et 27 000 personnes sont évacuées.