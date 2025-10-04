Une fête des voisins réussie au parc des Habitations-Basques et peut-être plus à venir

Emilie Caron-Wart 5:48 PM - 4 octobre 2025
Temps de lecture :

Plusieurs familles et amis réunis pour discuter d’une coop de voisinage Photo Emilie Caron-Wart

Samedi midi, plusieurs familles se sont réunies pour au parc des Habitations-Basques pour discuter de la possibilité d’établir une coop de voisinage. 

« En arrivant ici, je voyais un potentiel de communauté très intéressant que je souhaitais développer et l’idée de créer une coop de voisinage m’est venue », explique Christophe James, l’organisateur de l’événement, aussi directeur de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, depuis peu. « Quand je me suis renseigné auprès de mes voisins, on m’a dit qu’un concept similaire avait déjà existé. »

Nouvellement établi dans le quartier des Habitations-Basques, Christophe James organise une fête des voisins Photo Emilie Caron-Wart

Lui et sa jeune famille ont emménagé en avril dernier. Il souhaite s’impliquer activement dans son quartier. L’idée d’organiser une fête de quartier pour présenter son projet de coop de voisinage et évaluer l’intérêt des résidents a ainsi pris forme.

Plusieurs idées ont été proposées pour démontrer l’impact positif qu’une telle coop pourrait avoir, que ce soit pour le partage d’un cabanon, d’outils de jardinage, l’organisation de travaux collectifs, l’achat d’équipements pour le parc ou encore, la mise en place d’initiatives écoresponsables.

Plusieurs entreprises locales ont également contribué au succès de l’événement, dont Maxi (hot-dogs), Toi et Moi Café (chocolat chaud) et Salvatore (biscuits géants).

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

La nouvelle offre de Postes Canada est un «pas en arrière», selon le syndicat

Les agriculteurs de la Côte-Nord invités à discuter de santé psychologique

Le bris d’une conduite force la suspension du traitement des eaux usées à Sept-Îles

Emplois vedettes

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

La nouvelle offre de Postes Canada est un «pas en arrière», selon le syndicat

Consulter la nouvelle

Les agriculteurs de la Côte-Nord invités à discuter de santé psychologique

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 01 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord