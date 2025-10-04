Une fête des voisins réussie au parc des Habitations-Basques et peut-être plus à venir

Samedi midi, plusieurs familles se sont réunies pour au parc des Habitations-Basques pour discuter de la possibilité d’établir une coop de voisinage.

« En arrivant ici, je voyais un potentiel de communauté très intéressant que je souhaitais développer et l’idée de créer une coop de voisinage m’est venue », explique Christophe James, l’organisateur de l’événement, aussi directeur de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, depuis peu. « Quand je me suis renseigné auprès de mes voisins, on m’a dit qu’un concept similaire avait déjà existé. »

Nouvellement établi dans le quartier des Habitations-Basques, Christophe James organise une fête des voisins Photo Emilie Caron-Wart

Lui et sa jeune famille ont emménagé en avril dernier. Il souhaite s’impliquer activement dans son quartier. L’idée d’organiser une fête de quartier pour présenter son projet de coop de voisinage et évaluer l’intérêt des résidents a ainsi pris forme.

Plusieurs idées ont été proposées pour démontrer l’impact positif qu’une telle coop pourrait avoir, que ce soit pour le partage d’un cabanon, d’outils de jardinage, l’organisation de travaux collectifs, l’achat d’équipements pour le parc ou encore, la mise en place d’initiatives écoresponsables.

Plusieurs entreprises locales ont également contribué au succès de l’événement, dont Maxi (hot-dogs), Toi et Moi Café (chocolat chaud) et Salvatore (biscuits géants).