Un policier de la SPUM congédié pour avoir fréquenté un individu lié au Blood Family Mafia

Par Emy-Jane Déry 1:08 PM - 4 octobre 2025
Temps de lecture :

Les bureaux de la SPUM, à Uashat. Photo courtoisie

Le Tribunal d’arbitrage a donné raison au Conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam pour avoir congédié un policier de la SPUM qui a mangé des ailes de poulet chez un individu lié au crime organisé. 

La décision rendue le 17 septembre est sans équivoque : Jérémy Vassiliou a fait preuve d’insouciance et a « manqué de jugement » en se présentant de son propre chef chez Shannon Vollant-Pinette, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2023. 

À l’époque policier pour la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM), il a mangé des ailes de poulet et fraternisé avec Vollant-Pinette, dont il n’était pas « sans savoir qu’il est un individu de mauvaises fréquentations ». 

Il avait déjà participé à une rencontre de travail durant laquelle il avait été question du fait que Shannon Vollant-Pinette serait affilié à « Misery », un rappeur qui jouerait un rôle important au sein du réseau de trafiquants du Blood Family Mafia.

Qui plus est, le 5 décembre, il avait également assisté à une réunion de planification pour une opération policière dans la résidence, où les policiers soupçonnaient la présence de drogue et d’armes à feu.

Le matin de la descente, Jérémy Vassiliou a contacté son employeur pour lui dire qu’il ne se présenterait pas au travail, sous prétexte d’un manque de sommeil. 

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux pour mener l’opération, Jérémy Vassiliou était sur place. Durant son témoignage, il a expliqué qu’il souhaitait alors rapporter le chien d’une amie. 

Au moment des faits, il indique à son supérieur être allé dans la maison la veille « et ne pas avoir vu de drogue ni d’arme à feu, mais qu’il y a des balles de fusil en masse. »

Le Syndicat canadien de la fonction publique a tenté de défendre Jérémy Vassiliou, mais l’arbitre Renée Baillargeon a rejeté les deux griefs présentés. 

« Le Tribunal conclut que les fautes commises par le Plaignant sont graves et ont été entièrement prouvées par plusieurs témoins ou admises par ce dernier. Elles ont brisé le lien de confiance qui existait avec l’Employeur et méritent un congédiement », peut-on lire dans la décision. 

L’arbitre ajoute que Jérémy Vassiliou n’a démontré aucun remords à la suite des événements. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le Canada pourrait profiter de l’imposition de frais de visa aux États-Unis

Pensionnats: les peuples autochtones doivent composer avec le déni

Élections municipales : des luttes à la mairie à Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Le Canada pourrait profiter de l’imposition de frais de visa aux États-Unis

Consulter la nouvelle
Actualité

Pensionnats: les peuples autochtones doivent composer avec le déni

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 01 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord