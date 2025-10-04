Le bris d’une conduite force la suspension du traitement des eaux usées à Sept-Îles

Par Emy-Jane Déry 2:21 PM - 4 octobre 2025
Temps de lecture :

Le secteur de l'avenue Brochu n'en est pas à son premier bris de conduite, comme en témoigne  notamment cette photo d'archive. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Le bris d’une conduite de refoulement sanitaire survenu samedi matin sur l’avenue Brochu empêche le traitement des eaux usées à Sept-Îles.

Le temps de procéder à sa réparation, la Ville de Sept-Îles demande à la population de réduire l’utilisation de l’eau pour limiter les rejets dans la baie. 

La demande touche les secteurs du centre-ville, de place de l’Anse et le parc Ferland. 

« Il est important de noter que le réseau d’aqueduc n’est pas en cause et que l’eau potable peut être consommée en toute sécurité », précise la Municipalité. 

