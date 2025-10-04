Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Élections municipales : des luttes à la mairie à Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre

La population aura un choix à faire pour la mairie dans les trois villes en importance pour l’est de la Côte-Nord. Au total, pour Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre, ce sont 53 candidatures qui ont été déposées, que ce soit comme maire/mairesse ou conseiller/conseillère.

Hôtel de ville : pourquoi pas Retty ?

L’opposition quant à l’emplacement pour la construction d’un nouvel hôtel de ville s’est fait entendre, lors des deux dernières séances publiques du conseil municipal actuel tenues devant des salles pleines. Construire sur le site du Centre socio est une décision prise à la hâte pour certains, voire même en catimini par d’autres. Qu’en est-il ?

La nouvelle administration du CISSS de la Côte-Nord présente ses grandes priorités

Plusieurs projets pilotes de télémédecine et de réalité augmentée sont en cours d’essai pour améliorer la performance, et ainsi, éviter des déplacements aux patients de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord.

William Losier Labrie a plaidé sa cause devant le nouveau PDG du CISSS de la Côte-Nord

Le PDG Jean-François Miron s’est dit ouvert à une entente exceptionnelle pour le cas de William Losier Labrie, s’il satisfait les critères d’admissibilité, lors du premier conseil d’administration de l’établissement (CAÉ) du CISSS de la Côte-Nord.

Une usine de graphite vise Sept-Îles

Une entreprise australienne a identifié la ville de Sept-Îles comme potentiel site d’une usine de matériaux d’anodes de batteries.

Les Innus sous-représentés dans l’industrie minière de la Côte-Nord

La proportion de la main-d’œuvre innue représente seulement 2,3 % des travailleurs de l’industrie minière et métallurgique de la Côte-Nord, révèle une étude de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Marly Fontaine décolonise l’université

Cet automne, Marly Fontaine sera la première étudiante de l’Université du Québec en Outaouais à déposer son mémoire de maîtrise de manière orale. « J’avais envie de rendre hommage à mon peuple », déclare celle qui a grandi dans la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam.

Un lieu de transmission du savoir innu ouvrira sous peu dans la communauté de Maliotenam

Le centre Tshissenitamun Mitshuap veut dire « Maison de transmission des savoirs » en innu-aimun. Il représente une étape importante sur la voie de la guérison et de la réconciliation pour la communauté.

Un Septilien rêve de la UFC

Après le judo, le grappling (un mixte de lutte et de soumission au sol) et la lutte, Maxim Côté se lance dans les arts martiaux mixtes.

Les Basques et les Gaulois sautent sur la glace en fin de semaine

À deux semaines du début de la saison régulière dans la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord – Groupe CFM, les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles et les Gaulois de Port-Cartier – Groupe PCR iront de leur camp de sélection.