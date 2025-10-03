Un Septilien rêve de la UFC

Par Sylvain Turcotte , Sylvain Turcotte 5:00 AM - 3 octobre 2025
Temps de lecture :

Le natif de Sept-Îles Maxim Côté a été expéditif à son premier combat au sein de la Samurai MMA. Photo Production Rousse

Après le judo, le grappling (un mixte de lutte et de soumission au sol) et la lutte, Maxim Côté se lance dans les arts martiaux mixtes.

Le natif de Sept-Îles n’a pas raté ses débuts comme professionnel au sein de la Samurai MMA, le 12 septembre dernier. Il a été expéditif face à un adversaire de Gatineau, de 20 livres de plus. Maxim Côté est sorti vainqueur en l’espace d’une minute. 

La Samurai MMA est la plus grosse organisation au Canada en arts martiaux mixtes, la neuvième dans le monde. 

« C’est impressionnant ! Ça se passe au Casino de Montréal. Il y a l’ambiance, la télé. C’est plus stressant », a-t-il mentionné.

Les combattants sont payés en fonction du nombre de billets vendus. Ils ont un bonus en cas de victoire. « Pour vivre de ça, tu dois te battre régulièrement », a-t-il indiqué. 

Maxim Côté use de son bagage en judo pour avoir comme stratégie d’amener ses rivaux au sol en MMA. « C’est ma force, mon expérience est là. »

L’athlète de 28 ans rêve d’un jour atteindre la UFC, « à moyen ou long terme. Il y a des étapes à franchir pour s’y rendre. C’est trois à quatre combats par année, des victoires d’affilée. Ça peut prendre deux, trois ans », a-t-il dit.

« La UFC, c’est un spectacle, tu dois être le fun à regarder », a-t-il souligné.

À travers cet art martial mixte, Maxim Côté continue également de combattre en grappling. Il sera d’ailleurs des Panam, à New York, du 3 au 5 octobre. En décembre, ce sera les Championnats du monde à Vegas. Troisième l’an dernier au Kazakstan, le Septilien d’origine vise un podium chez les ceintures noires, le plus haut niveau au sein de la Fédération internationale de Jiu-Jitsu brésilien. 

Pour gagner en expérience de combat et voir différents styles, il a aussi fait quelques compétitions en lutte.

