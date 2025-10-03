Tennis junior Sept-Îles veut des réponses

Par Sylvain Turcotte 4:22 PM - 3 octobre 2025
Tennis junior Sept-Îles et sa présidente Eve Goulet auront réussi à avoir l'engagement de la Ville pour la reconstruction des terrains de tennis, mais ils sont sans réponses pour certaines questions. Photo Sylvain Turcotte

L’organisation du Tennis junior Sept-Îles aura eu à moitié gain de cause dans sa lutte pour garder ses terrains.

Ceux derrière le Centre socio-récréatif devraient laisser la place au nouvel hôtel de ville, mais les élus ont pris l’engament que de nouvelles surfaces de jeu seraient construites derrière l’aréna Guy Carbonneau, comme ce qui avait été avancé en avril 2024.

C’est ce qui a été mentionné lors de la séance du conseil municipal du 2 octobre, la dernière avant les élections. 

« L’administration générale aura le mandat de faire avancer les travaux avec les intervenants », a fait savoir le maire sortant, Denis Miousse. Il a indiqué que la construction des nouveaux terrains serait ajoutée au Programme des dépenses en immobilisations (PDI) pour la prochaine année. 

Ce qui inquiète toutefois le conseil d’administration du club de tennis, ce sont les mesures temporaires, en attendant le nouveau site. Les activités de Tennis junior Sept-Îles pour l’été 2026 risquent fort de se dérouler au parc Bruno-Pauletto, derrière l’école Manikoutai. 

« Vous nous laissez devant beaucoup d’inconnus. C’est le néant dans les mesures transitoires », a soulevé Patrick Lachapelle, administrateur à Tennis junior Sept-Îles, lors de la période de questions de la séance du conseil municipal du 2 octobre.

La directrice générale de la Ville, Catherine Lauzon, a indiqué qu’une rencontre avec l’organisme était prévue lundi (6 octobre). 

Encore du potentiel

Par ailleurs, malgré l’emplacement du nouvel hôtel de ville derrière le Centre socio-récréatif, la Ville assure qu’il y a encore du développement sportif possible dans ce secteur, « pour répondre aux aspirations futures », a mentionné M. Miousse.

Un futur gymnase ou autre aréna pourrait être annexé au nouvel édifice qui remplacera Conrad-Parent. Un terrain synthétique est aussi une alternative, a mentionné la directrice générale, Catherine Lauzon.

Elle souligne que de nouvelles infrastructures sportives dans ce pôle peuvent être réalisées, même si la Ville compte être partenaire avec le Cégep de Sept-Îles quand l’établissement collégial de la rue de La Vérendrye pourra se lancer dans son projet d’agrandissement de son gymnase. 

