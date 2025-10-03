Élections municipales : des luttes à la mairie à Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre

Par Sylvain Turcotte 4:59 PM - 3 octobre 2025
Les jeux sont faits en vue des élections municipales du 2 novembre, avec la fin des mises en candidatures. Photo Élections Québec

La population aura un choix à faire pour la mairie dans les trois villes en importance pour l’est de la Côte-Nord. Au total, pour Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre, ce sont 53 candidatures qui ont été déposées, que ce soit comme maire/mairesse ou conseiller/conseillère. 

À Sept-Îles, dans ce qui avait été annoncé, seul Marc Fafard a changé de plan. Au lieu de viser le poste de maire, il a plutôt opté pour un poste de conseiller. 

Patrick Hudon, Benoit Méthot et la conseillère sortante Guylaine Lejeune feront campagne pour succéder au maire Denis Miousse.

Une lutte à trois se fera aussi au même poste à Port-Cartier avec les candidatures du maire sortant, Alain Thibault, celles des conseillers du dernier mandat, Gilles Fournier et Danielle Beaupré, ainsi que celle de Gabriel Robert.

Élu par acclamation il y a quatre ans, Paul Barriault aura un opposant cette fois-ci pour le poste de maire de Havre-Saint-Pierre. La population cayenne devra choisir entre lui et André Thériault, connu sous le surnom « L’Mousse ».

Conseillers, conseillères

Quatre personnes sont officiellement élues conseillers à Sept-Îles, se retrouvant sans opposition. Il s’agit de Jeannot Vich (district de l’Anse), Zéa Blackburn (district de Jacques-Cartier) et Manon Langlois (Sainte-Famille), qui en seront à une première expérience, ainsi que Guy Berthe, qui occupait déjà le poste pour le district du Vieux-Quai.

Une élection sera nécessaire pour les cinq autres districts de Sept-Îles. Marc Fafard s’est ajouté à Moisie-Les Plages contre Daniel Guérault, qui était le conseiller de Sainte-Famille), et Adam Truchon.

Il y a quatre candidatures pour Mgr-Blanche : Chantale Vaillancourt (sortante), Poema Poko, Samuel Doucet et Richard Gagnon.  

Pour le district de Ferland, le vote se fera entre Patrick Lelièvre, Martin Langlois et Claude Lessard, qui tente un retour en politique municipale. 

Pour Sainte-Marguerite, le choix se fera entre Anthony Lebel et Josée Pedneault. Il y a également une lutte à deux dans Marie-Immaculée avec Alexandre Leblanc (sortant) et Dave Desjardins, très présent dans les arénas avec son fauteuil roulant.

À Port-Cartier, Daniel Camiré (sortant) et Patrick Hovington sont élus par acclamation au poste #1 et #2. L’homme d’affaires Louis-Philippe Jean a retiré sa candidature (#2) dans les derniers jours.  

La population aura à trancher pour les autres postes, entre Mario Gaumont (sortant) et Tommy Lucas pour le #3, entre Daven Bezeau, Stéphane Chouinard et Geneviève Gravel pour le #4, entre Josée Caissy et André Jolicoeur pour le #5 et entre Tommy Tavares et Roger Vignola (sortant) pour le #6.

À Havre-Saint-Pierre, Charles Arsenault (sortant), qui s’était porté candidat au poste #6, briguera plutôt celui du #1 contre Sylvain Cormier (sortant). Rock Boudreau, dernière candidature inscrite, est donc élu par acclamation. Il en est de même pour les quatre autres postes, avec Marie-Ève Thériault (poste 2), Nathalie Bernier (poste 5), Yanick Thériault (poste 3) et Tressy St-Pierre Scherrer (poste 4).  

Soulignons que la préfète de la MRC de la Minganie, Meggie Richard, est élue sans opposition. 

