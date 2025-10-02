Un incendie rapidement maîtrisé à Port-Cartier

L’intervention rapide de la Sécurité incendie de Port-Cartier, en début d’après-midi jeudi, a permis de limiter les dégâts à un bâtiment de la rue de la Rivière.

De la fumée était visible à l’arrivée des premiers intervenants. L’incendie a été localisé dans la structure du bâtiment.

« Grâce à une intervention rapide, le feu a été maîtrisé rapidement et les dégâts demeurent limités. L’incendie fait actuellement l’objet d’une enquête, mais tout porte à croire qu’il serait de nature électrique », a fait savoir le directeur de la Sécurité incendie de Port-Cartier, David Lamarre.

L’équipe du Service de sécurité incendie rappelle l’importance de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée. Ces derniers demeurent le moyen le plus efficace de sauver des vies en cas d’incendie.