Un incendie rapidement maîtrisé à Port-Cartier

Par Sylvain Turcotte 6:09 PM - 2 octobre 2025
Temps de lecture :

Les pompiers de Port-Cartier sont intervenus sur la rue de la Rivière, jeudi, en début d'après-midi. Photo courtoisie

L’intervention rapide de la Sécurité incendie de Port-Cartier, en début d’après-midi jeudi, a permis de limiter les dégâts à un bâtiment de la rue de la Rivière.

De la fumée était visible à l’arrivée des premiers intervenants. L’incendie a été localisé dans la structure du bâtiment.

« Grâce à une intervention rapide, le feu a été maîtrisé rapidement et les dégâts demeurent limités. L’incendie fait actuellement l’objet d’une enquête, mais tout porte à croire qu’il serait de nature électrique », a fait savoir le directeur de la Sécurité incendie de Port-Cartier, David Lamarre.

L’équipe du Service de sécurité incendie rappelle l’importance de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée. Ces derniers demeurent le moyen le plus efficace de sauver des vies en cas d’incendie.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La nouvelle administration du CISSS de la Côte-Nord présente ses grandes priorités 

Les Innus sous-représentés dans l’industrie minière de la Côte-Nord

William Losier Labrie a plaidé sa cause devant le nouveau PDG du CISSS de la Côte-Nord

Emplois vedettes

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

La nouvelle administration du CISSS de la Côte-Nord présente ses grandes priorités 

Consulter la nouvelle

Les Innus sous-représentés dans l’industrie minière de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 01 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord