Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout : Interruption du service
Photo Johannie Gaudreault
La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle qu’en raison d’une grève des employés non brevetés (syndicat CSN), le service de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout sera complètement interrompu les jeudi 2 octobre 2025 et jeudi 9 octobre 2025.
Calendrier des interruptions :
- Mercredi 1er octobre 2025 : dernière traversée à 17 h 30 de Godbout vers Matane. Toutes les traversées ultérieures prévues sont annulées.
- Jeudi 2 octobre 2025 : interruption complète du service.
- Vendredi 3 octobre 2025 : reprise du service selon l’horaire normal avec la traversée de 8 h de Matane vers Godbout.
- Mercredi 8 octobre 2025 : dernière traversée à 17 h 30 de Godbout vers Matane. Toutes les traversées ultérieures prévues sont annulées.
- Jeudi 9 octobre 2025 : interruption complète du service.
- Vendredi 10 octobre 2025 : reprise du service selon l’horaire normal avec la traversée de 8 h de Matane vers Godbout.
Informations complémentaires :
- Le Centre de réservations téléphoniques sera fermé le jeudi 9 octobre (grève). Il rouvrira le vendredi 10 octobre à 9 h.
- Les réservations en ligne restent disponibles pendant toute la période.
La STQ invite la clientèle à prévoir leurs déplacements en conséquence et à consulter le site web de la traverse pour toute mise à jour ou information supplémentaire.
