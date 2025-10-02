La Ville de Sept-Îles maintient son choix d’emplacement pour le nouvel hôtel de ville

La Ville de Sept-Îles ira de l’avant avec la construction du nouvel hôtel de ville derrière le Centre socio-récréatif. Elle s’engage toutefois à reconstruire les terrains de tennis près du nouveau skatepark.

La salle était pleine de citoyens préoccupés pour cette dernière séance publique du conseil actuel.

Après les analyses et les réflexions depuis la séance de lundi, alors qu’il avait été demandé par des citoyens de prendre un pas de recul, les élus en sont venus à maintenir le choix de l’emplacement pour le nouvel hôtel de ville.

Les raisons évoquées sont l’accessibilité et la localisation centrale. La municipalité veut aussi éviter toutes démarches d’expropriation et ne pas créer d’entraves à du développement domiciliaire et commercial.

” C’est ce qui a guidé notre choix “, a mentionné le maire Denis Miousse.

Les élus ont laissé la parole aux citoyens en ouverture de séance, afin qu’ils s’expriment au sujet du nouvel hôtel de ville.

Malgré certaines dissidences, le règlement décrétant des dépenses en immobilisations de 31,9 M$ et un emprunt de 16 375 000$ pour la construction d’un nouvel hôtel de ville a été approuvé.

Les différentes interventions ont amené le maire à demander une pause de 15 minutes à la séance.

La Ville de Sept-Îles compte présenter les plans du futur hôtel de ville la semaine prochaine.

Selon ce qui est prévu, le rez-de-chaussée comprendra une salle polyvalente qui servira au conseil, mais également d’endroit multifonctionnel accessible à la population. Les différents services tels la taxation et l’urbanisme se trouveront au deuxième étage. Les services de développement, les ressources humaines et la direction générale occuperont le troisième étage.

Un registre pourra être signé dans les prochaines semaines pour les citoyens contre le règlement d’emprunt pour la construction d’un nouvel hôtel de ville.