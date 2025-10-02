De nouveaux venus chez les Pionniers CFL de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 10:16 AM - 2 octobre 2025
Temps de lecture :

Paul-Edward Vollant portera l’uniforme des Pionniers. Photo courtoisie

L’équipe de hockey senior AA de Baie-Comeau, Les Pionniers CFL, se prépare à l’ouverture de la saison 2025-2026. Elle annonce des nouveaux venus au sein de son organisation, dont quatre issus de Pessamit.

La formation a profité de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre, pour divulguer l’ajout de quatre personnes de la communauté innue de Pessamit.

Il s’agit de Paul-Edward Vollant, joueur qui sera en uniforme lors du match d’ouverture le 18 octobre, qui a notamment évolué dans la LHJMQ pour les Foreurs de Val-d’Or il y a quelques années.

On retrouve également Carl Bacon comme entraîneur des gardiens de but, Gilles Dominique et Laurin Junior en tant que remplaçants.

Retour d’un ancien

Le 1er octobre, Les Pionniers ont aussi dévoilé que Keven Charest sera de retour cette semaine. « Keven est un rouage essentiel à notre équipe. Son intensité et sa prestance sur la patinoire sont des atouts majeurs pour les Pionniers », indique l’équipe baie-comoise.

Les billets pour la partie d’ouverture à Baie-Comeau sont en vente depuis 10 h le 2 octobre dans trois points de vente, soit au Complexe Maxi Forme +, au Dépanneur Shell Nord-Est et au Dépanneur Messek à Pessamit.

