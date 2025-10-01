Une usine de graphite vise Sept-Îles

Une entreprise australienne a identifié la ville de Sept-Îles comme potentiel site d’une usine de matériaux d’anodes de batteries.

Metals Australia a pour projet d’établir une mine de graphite à une vingtaine de kilomètres au sud de Fermont, à proximité du lac Carheil.

Le site de Sept-Îles est visé par l’entreprise, en raison des infrastructures de transports (port et chemin de fer), de l’accessibilité à de l’électricité, de la main-d’œuvre formée, ainsi que pour la disponibilité de terrains industriels.

Dans un communiqué de l’entreprise, on explique que Sept-Îles occupe une position stratégique. Par les voies maritimes, l’entreprise pourrait avoir accès au marché européen et nord-américain.

Metals Australia se dit consciente que la communauté septilienne a exprimé des préoccupations particulières face à certains projets par le passé et récemment concernant les résidus.

On peut effectivement penser au projet de Mine Arnaud et plus récemment, à celui de l’usine de séparation de terres rares de Métaux Torngat.

Toutefois, selon Metals Australia, son projet d’une usine de matériaux d’anodes de batterie ne produit pas de résidus et la quantité de déchets est négligeable.

L’entreprise prévoit rencontrer différents acteurs de la communauté septilienne, au cours du mois d’octobre.

« Bien que l’entreprise considère les projets (à la fois en amont et en aval) comme des éléments ajoutant de la valeur pour les communautés – en créant des emplois qualifiés et bien rémunérés pour un projet dont la durée de vie est attendue d’être long et qui est intégré à la transition énergétique propre, l’acceptation de la communauté sera finalement essentielle pour prendre une décision finale concernant l’emplacement du projet », écrit l’entreprise.

Ce périple servira aussi à évaluer différents sites pour la future usine. Ses promoteurs ont besoin d’un grand terrain où il pourrait y avoir de l’espace pour d’éventuels agrandissements. Le site doit aussi être à l’écart des contaminants, ou de poussières qui pourraient provenir d’autres usines.

Appui gouvernemental

Metals Australia poursuivra ses études et évaluations au cours des prochains mois, afin de déterminer si Sept-Îles est bel et bien le site idéal pour son projet.

Le projet semble avoir un certain soutien de la part du gouvernement du Québec, qui rappelons-le, souhaite développer la filière des minéraux critiques. En mars dernier, l’État québécois a annoncé un investissement de 600 000 $ à Lac Rainy Graphite, une filiale de Metals Australia, pour un projet de mine de graphite. L’aide accordée avait pour but d’améliorer ou de mettre au point des procédés de traitement des minerais pour réduire leur empreinte environnementale, diminuer leurs coûts de production et augmenter leur productivité.

« Les retombées du projet et des activités de Lac Rainy Graphite pourraient stimuler considérablement l’économie de la Côte-Nord et en faire un pôle majeur de l’extraction et de la concentration du graphite au Québec. Nos ressources minérales et l’innovation dans ce domaine sont un puissant moteur de développement régional », avait alors affirmé la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

Le gouvernement croit qu’un tel produit pourrait potentiellement s’intégrer dans la chaîne d’approvisionnement québécoise des batteries pour véhicules électriques.