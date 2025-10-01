Pas de piscine avant au moins lundi au Complexe aquatique de Sept-Îles

Les adeptes de la piscine du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles et ceux et celles qui suivent des cours seront privés de leurs activités pour encore quelques jours.

La pièce de remplacement pour le bris mécanique au niveau de la ventilation est attendue au début de la semaine prochaine.

La piscine est donc fermée aux utilisateurs jusqu’à dimanche inclusivement.

« Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus de précisions concernant l’échéancier d’installation et la reprise des activités. Nous sommes désolés des inconvénients causés par cette situation et vous remercions de votre compréhension », indique l’équipe du secteur aquatique.

Elle souligne que les cours de natation préscolaire pourraient être repris à la fin de la session. La session d’automne serait prolongée jusqu’au 15 décembre.