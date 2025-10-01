Les Basques et les Gaulois sautent sur la glace en fin de semaine

Par Sylvain Turcotte 2:51 PM - 1 octobre 2025
Avant de se retrouver en situation de match, Basques et Gaulois tiendront leur camp de sélection respectif cette fin de semaine. Photo Sébastien Miousse

À deux semaines du début de la saison régulière dans la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord – Groupe CFM, les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles et les Gaulois de Port-Cartier – Groupe PCR iront de leur camp de sélection. 

La formation championne en titre a convié les joueurs intéressés à enfiler les couleurs noir et orange à une pratique vendredi soir, à l’aréna Conrad-Parent, de 19 h 30 à 21 h.

Des matchs intra-équipe sont à l’horaire pour samedi (19 h 30) et dimanche (16 h 30). Le public est invité à assister à ces parties qui permettront de dresser le portrait des Basques de l’entraîneur-chef Érick Miousse pour la saison 2025-2026. 

Du côté des Gaulois, le camp de l’équipe port-cartoise se tient samedi et dimanche, avec une pratique chaque jour (12 h à 13 h le samedi, 10 h à 11 h le dimanche) et un match intra-équipe (20 h le samedi et 14 h le dimanche).

La saison régulière de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord s’ouvre le 18 octobre, à Baie-Comeau, alors que les Pionniers – CFL de l’endroit accueilleront les Basques – Groupe Olivier. 

Calendrier – Saison 2025-2026

18 octobre/19 h 30 – Sept-Îles vs Baie-Comeau

25 octobre/20 h – Sept-Îles vs Port-Cartier

7 novembre/20 h – Port-Cartier vs Baie-Comeau

7 novembre/20 h 30 – Havre-Saint-Pierre vs Sept-Îles

8 novembre/20 h – Baie-Comeau vs Havre-Saint-Pierre

14 novembre/20 h – Baie-Comeau vs Port-Cartier

15 novembre/20 h – Sept-Îles vs Havre-Saint-Pierre

21 novembre/20 h 30 – Port-Cartier vs Havre-Saint-Pierre

29 novembre/20 h – Havre-Saint-Pierre vs Port-Cartier

29 novembre/20 h – Baie-Comeau vs Sept-Îles

6 décembre/19 h 30 – Havre-Saint-Pierre vs Baie-Comeau

20 décembre/20 h – Sept-Îles vs Havre-Saint-Pierre

20 décembre/20 h – Baie-Comeau vs Port-Cartier

27 décembre/20 h – Port-Cartier vs Sept-Îles

10 janvier/19 h 30 – Port-Cartier vs Baie-Comeau

10 janvier/20 h – Havre-Saint-Pierre vs Sept-Îles

*Certaines des parties à Baie-Comeau pourraient se tenir au Centre Henri-Desjardins)

