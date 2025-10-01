Le hockey féminin en forte progression sur la Côte-Nord

La Côte-Nord surpasse le Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent en termes de nombres de joueuses inscrites pour la saison 2025-2026.

Elles sont 165 filles réparties un peu partout sur la Côte-Nord, au sein des différentes associations de hockey mineur.

Un engouement que la directrice de Hockey Côte-Nord, Nancy Othot, explique par le fait que c’est une année de Jeux du Québec, mais aussi, grâce à davantage de publicité pour le camp tenu il y a quelques semaines.

« Les filles ont aussi plus d’opportunités de jouer entre elles, et de jouer ensemble », a-t-elle mentionné.

L’équipe M15 AA aura l’occasion de disputer quelques matchs dans la ligue féminine du Québec, en plus de sa participation aux Jeux du Québec et à la Coupe Chevrolet. La formation M18 A goûtera aussi au Championnat provincial. Les hockeyeuses joueront également avec leur équipe respective en saison.

« C’est un très gros pas en avant », a souligné Nancy Othot.

Du côté des équipes régulières, la ligue régionale M11 BB en sera à sa troisième saison avec quatre formations, deux de l’ouest, une de l’est et une de Maliotenam.

« C’est beaucoup moins lourd financièrement pour les parents. Ça suit l’enlignement de Hockey Québec à moins voyager », a mentionné la directrice de Hockey Côte-Nord. En plus des matchs de ligue, les quatre clubs auront un showcase au Saguenay.

Toujours dans le double lettre, le M13 BB (Est et Ouest), le M15 BB (Est et Ouest) ainsi que le M18 BB évolueront dans la Ligue du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Au niveau AAA, les deux équipes des Nord-Côtiers ont amorcé leur saison dans la Ligue de hockey d’excellence du Québec, en fin de semaine, à Québec. Le M13 a fait match nul deux fois contre le Blizzard du Séminaire Saint-François et a disposé des As de Québec. Quant au M15 AAA, il s’est incliné à ses deux matchs contre le Blizzard, mais a eu le meilleur sur les As.