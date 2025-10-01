Glanons ensemble pour l’avenir de la planète… et de notre assiette !

Par Emelie Bernier 3:21 PM - 1 octobre 2025 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Les premières journées de glanage ont été organisées en 2024 avec un succès évident. Photo courtoisie

Une grande journée de glanage s’organise dans la MRC de Sept-Rivières alors que la Ferme Le Végétarien ouvrira ses champs aux cueilleurs d’un jour ce vendredi 3 octobre de 9 h à 15 h.

L’invitation à « sauver des légumes et à créer du lien » est lancée par le Centre d’action bénévole le Virage de Sept-Îles. 

Le glanage consiste à récolter les légumes et fruits qui se trouvent toujours dans les champs après la récolte régulière par les producteurs, évitant ainsi leur gaspillage.

Un tiers des récoltes revient au producteur, un tiers aux glaneurs et glaneuses et un tiers à des organismes qui peuvent en faire bon usage : popote roulante, cuisine collective, aide alimentaire…

Les personnes intéressées sont priées de se présenter à la Ferme Le Végétarien (3685, route 138 ouest, Gallix, Sept-Îles) dès 9 h et d’apporter leur lunch. Une pause repas propice aux échanges et au réseautage est prévue de midi à 13 h.

On rappelle qu’il est important de se vêtir adéquatement. Les chaussures ou bottes devront être adaptées au travail de la terre. Des gants, des vêtements chauds et des vêtements de rechange pourraient vous être utiles. Vous êtes responsable de votre déplacement.

En cas de très mauvaise température ou de gel au sol, la journée pourrait être annulée ou déplacée, précise-t-on. 

L’inscription au 418-444-2228 ou info@cablevirage.org, est facultative, mais préférable. Vous serez ainsi informé directement si l’événement était annulé.  

Le glanage en bref !

Ce n’est pas la première fois que les Nord-Côtiers sont invités à glaner. L’an dernier, quelques journées avaient été organisées par la Table régionale en saines habitudes de vie, Onde 09, avec un indubitable succès. 

« 2024 était l’an un. Notre objectif était de donner l’envie au territoire de se lancer en prenant la charge de l’organisation pour que ce soit clé en main et que les gens puissent vivre une première journée positive, tant le producteur qui accueille des gens dans ses champs que les cueilleurs et les organismes », indique Adèle Lavoie, coordonnatrice de la table régionale. Onde 09 offre maintenant un accompagnement aux groupes qui voudraient renouveler l’expérience ou initier des activités de glanage dans leur milieu dans une optique d’autonomisation. 

« On a vu quels organismes pouvaient être porteurs et faire le lien entre les parties pour organiser les journées et on souhaite qu’ils se sentent à l’aise pour poursuivre la démarche », précise Mme Lavoie.

Un chargé de projet est attitré au dossier et un guide est en rédaction.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les Basques et les Gaulois sautent sur la glace en fin de semaine

Le hockey féminin en forte progression sur la Côte-Nord

Marly Fontaine décolonise l’université

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Les Basques et les Gaulois sautent sur la glace en fin de semaine

Consulter la nouvelle

Le hockey féminin en forte progression sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 01 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord