Glanons ensemble pour l’avenir de la planète… et de notre assiette !

Une grande journée de glanage s’organise dans la MRC de Sept-Rivières alors que la Ferme Le Végétarien ouvrira ses champs aux cueilleurs d’un jour ce vendredi 3 octobre de 9 h à 15 h.

L’invitation à « sauver des légumes et à créer du lien » est lancée par le Centre d’action bénévole le Virage de Sept-Îles.

Le glanage consiste à récolter les légumes et fruits qui se trouvent toujours dans les champs après la récolte régulière par les producteurs, évitant ainsi leur gaspillage.

Un tiers des récoltes revient au producteur, un tiers aux glaneurs et glaneuses et un tiers à des organismes qui peuvent en faire bon usage : popote roulante, cuisine collective, aide alimentaire…

Les personnes intéressées sont priées de se présenter à la Ferme Le Végétarien (3685, route 138 ouest, Gallix, Sept-Îles) dès 9 h et d’apporter leur lunch. Une pause repas propice aux échanges et au réseautage est prévue de midi à 13 h.

On rappelle qu’il est important de se vêtir adéquatement. Les chaussures ou bottes devront être adaptées au travail de la terre. Des gants, des vêtements chauds et des vêtements de rechange pourraient vous être utiles. Vous êtes responsable de votre déplacement.

En cas de très mauvaise température ou de gel au sol, la journée pourrait être annulée ou déplacée, précise-t-on.

L’inscription au 418-444-2228 ou info@cablevirage.org, est facultative, mais préférable. Vous serez ainsi informé directement si l’événement était annulé.

Le glanage en bref !

Ce n’est pas la première fois que les Nord-Côtiers sont invités à glaner. L’an dernier, quelques journées avaient été organisées par la Table régionale en saines habitudes de vie, Onde 09, avec un indubitable succès.

« 2024 était l’an un. Notre objectif était de donner l’envie au territoire de se lancer en prenant la charge de l’organisation pour que ce soit clé en main et que les gens puissent vivre une première journée positive, tant le producteur qui accueille des gens dans ses champs que les cueilleurs et les organismes », indique Adèle Lavoie, coordonnatrice de la table régionale. Onde 09 offre maintenant un accompagnement aux groupes qui voudraient renouveler l’expérience ou initier des activités de glanage dans leur milieu dans une optique d’autonomisation.

« On a vu quels organismes pouvaient être porteurs et faire le lien entre les parties pour organiser les journées et on souhaite qu’ils se sentent à l’aise pour poursuivre la démarche », précise Mme Lavoie.

Un chargé de projet est attitré au dossier et un guide est en rédaction.