De nouveaux noms dans la course aux élections municipales dans l’est de la Côte-Nord

Il ne reste que deux jours pour les mises en candidature en vue des élections municipales du 2 novembre prochain. Des courses se dessinent dans deux des trois plus grosses villes de l’est de la Côte-Nord, soit à Sept-Îles et à Port-Cartier.

À Port-Cartier un quatrième joueur s’invite dans la course à la mairie en la personne de Gabriel Robert. Il fera la lutte au maire sortant Alain Thibault et aux conseillers Danielle Beaupré et Gilles Fournier qui briguent une nouvelle chaise.

Parmi les personnes qui ont déposé leur candidature au poste de conseiller/conseillère, deux n’ont pas d’opposition pour le moment, soit Daniel Camiré (sortant, poste 1) et Patrick Hovington (poste 2), avec le retrait annoncé de Louis-Philippe Jean.

La population aura à trancher pour les autres postes, entre Mario Gaumont (sortant) et Tommy Lucas pour le # 3, entre Daven Bezeau, Stéphane Chouinard et Geneviève Gravel pour le # 4, entre Josée Caissy et André Jolicoeur pour le # 5 et entre Tommy Tavares et Roger Vignola (sortant) pour le # 6.

Quelques luttes à Sept-Îles

À Sept-Îles, Patrick Hudon et Benoit Méthot ont déposé leur candidature pour succéder à Denis Miousse comme maire. La conseillère Guylaine Lejeune a déjà fait part de son intention pour ce poste, tout comme Marc Fafard.

Les neuf districts comptent au moins une personne intéressée à se présenter comme conseiller ou conseillère.

Pour Sainte-Marguerite, la liste comprend Anthony Lebel et Josée Pedneault. Il devrait s’ajouter Dwayne Willard qui a laissé entendre à la séance du conseil du 29 septembre qu’il comptait soumettre sa candidature.

Pour le district de Ferland, pour l’heure, le vote se fera entre Patrick Lelièvre et Martin Langlois.

Une lutte à deux est aussi à prévoir dans Marie-Immaculée avec Alexandre Leblanc (sortant) et Dave Desjardins, dans Mgr-Blanche entre Chantale Vaillancourt (sortante) et Poema Poko ainsi que dans Moisie-Les Plages avec Daniel Guérault (sortant – nouveau district) et Adam Truchon sur le bulletin de vote.

Jeannot Vich (de l’Anse), Guy Berthe (du Vieux-Quai), qui a annoncé lundi vouloir solliciter un autre mandat, Zéa Blackburn (de Jacques-Cartier) et Manon Langlois (de Sainte-Famille) n’ont pas d’opposants pour le moment.

Par acclamation ?

À Havre-Saint-Pierre, s’il n’y a pas de changement aux candidatures d’ici vendredi fin d’après-midi, tous seront élus par acclamation.

Paul Barriault sollicite un autre mandat à la mairie. Quatre des conseillers sortants font de même, soit Sylvain Cormier (poste 1). Marie-Ève Thériault (poste 2), Nathalie Bernier (poste 5) et Charles Arsenault (poste 6).

Les deux autres postes sont pressentis par Yanick Thériault et Tressy St-Pierre.

La période de mise en candidature prend fin le 3 octobre à 16 h 30.