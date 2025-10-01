Culture Côte-Nord déclare sa flamme aux villes culturelles

Culture Côte-Nord se joint au mouvement québécois Lettres d’amour à ma ville culturelle. L’initiative, déployée partout au Québec jusqu’au 2 novembre, vise à rappeler la place essentielle de la culture dans le développement des collectivités, alors que les élections municipales approchent.

Culture Côte-Nord s’associe officiellement au mouvement Lettres d’amour à ma ville culturelle, coordonné par le réseau Les Arts et la Ville et ses partenaires. Jusqu’au 2 novembre, les Québécois sont invités à écrire une lettre adressée à leur municipalité afin de souligner l’importance de la culture dans leur vie et dans le dynamisme de leur communauté.

« Une municipalité qui mise sur la culture nourrit l’innovation et la créativité dans toutes les sphères de son développement. Elle forge aussi la fierté et le sentiment d’appartenance de sa population. J’aime ma Côte-Nord culturelle, fière d’investir dans la culture pour bâtir un avenir durable. Et j’aime chacune de nos municipalités qui croient au pouvoir de la culture pour faire rayonner notre région “, a déclaré Marie-France Brunelle, directrice générale de Culture Côte-Nord.

Pour lancer la campagne, une quarantaine de personnalités issues des milieux des arts, des affaires, de l’éducation et de la vie communautaire ont prêté leur plume.

Parmi elles figurent notamment Christine Beaulieu, Dan Bigras, Lise Bissonnette, Christian Bégin, Moridja Kitenge-Banza, Talia Hallmona et Alan Côté. Leurs textes rappellent que la culture agit à la fois comme racine commune et levier de développement.

Dans sa propre lettre, le chef de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord, Benoit Gauthier, souligne que l’éloignement de la région par rapport aux grands centres est devenu ” un formidable catalyseur ” pour son milieu culturel.

Culture Côte-Nord encourage la population de la région à participer en rédigeant une lettre à leur ville préférée. Un guide d’écriture est disponible sur le site arts-ville.org/lettres-amour.

À l’issue de la campagne électorale, l’ensemble des lettres reçues sera réuni dans un recueil numérique gratuit, destiné à témoigner de l’attachement des citoyens à la culture qui façonne leurs collectivités.