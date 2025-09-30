Une nouvelle signalisation sur le boulevard Daniel-Vachon à Sept-Îles
Ce panneau de signalisation deviendra un Arrêt toutes directions prochainement et un nouveau panneau sera ajouté des autres côtés du boulevard Daniel-Vachon. Photo Sylvain Turcotte
De nouveaux panneaux Arrêt toutes directions seront ajoutés prochainement à l’intersection du boulevard Daniel-Vachon (autrefois des Montagnais) et de la rue Saint-Laurent à Sept-Îles.
Cette nouvelle signalisation a été approuvée lors de la séance du conseil municipal du 29 septembre. Les bureaux des services des travaux publics de la Ville de Sept-Îles se trouvent à proximité de l’intersection Daniel-Vachon/Saint-Laurent.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord