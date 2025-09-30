Une nouvelle signalisation sur le boulevard Daniel-Vachon à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 10:49 AM - 30 septembre 2025
Temps de lecture :

Ce panneau de signalisation deviendra un Arrêt toutes directions prochainement et un nouveau panneau sera ajouté des autres côtés du boulevard Daniel-Vachon. Photo Sylvain Turcotte

De nouveaux panneaux Arrêt toutes directions seront ajoutés prochainement à l’intersection du boulevard Daniel-Vachon (autrefois des Montagnais) et de la rue Saint-Laurent à Sept-Îles.

Cette nouvelle signalisation a été approuvée lors de la séance du conseil municipal du 29 septembre. Les bureaux des services des travaux publics de la Ville de Sept-Îles se trouvent à proximité de l’intersection Daniel-Vachon/Saint-Laurent.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Paul Barriault change d’idée et sollicite un autre mandat à la mairie de Havre-Saint-Pierre

Grève à Matane-Baie-Comeau-Godbout : la Société des traversiers se dit « déçue »

Port-Cartier : Louis-Philippe Jean retire sa candidature

Emplois vedettes

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Paul Barriault change d’idée et sollicite un autre mandat à la mairie de Havre-Saint-Pierre

Consulter la nouvelle

Grève à Matane-Baie-Comeau-Godbout : la Société des traversiers se dit « déçue »

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 01 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord