Une nouvelle signalisation sur le boulevard Daniel-Vachon à Sept-Îles

De nouveaux panneaux Arrêt toutes directions seront ajoutés prochainement à l’intersection du boulevard Daniel-Vachon (autrefois des Montagnais) et de la rue Saint-Laurent à Sept-Îles.

Cette nouvelle signalisation a été approuvée lors de la séance du conseil municipal du 29 septembre. Les bureaux des services des travaux publics de la Ville de Sept-Îles se trouvent à proximité de l’intersection Daniel-Vachon/Saint-Laurent.