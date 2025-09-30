Port-Cartier : Louis-Philippe Jean retire sa candidature

L’homme d’affaires Louis-Philippe Jean a décidé de retirer sa candidature comme conseiller municipal. Photo courtoisie

L’homme d’affaires Louis-Philippe Jean a annoncé qu’il retirait sa candidature au poste de conseiller municipal, pour des raisons professionnelles. 

À peine une semaine après avoir lancé sa campagne en vue d’obtenir le siège 2 comme conseiller municipal à Port-Cartier, Louis-Philippe Jean a annoncé son retrait dans une publication sur les réseaux sociaux, lundi soir. 

« C’est avec un certain regret — mais aussi beaucoup de lucidité — que je me retire de la course », a-t-il écrit, évoquant des raisons « personnelles et professionnelles ». 

En entrevue avec le Journal au lendemain de l’annonce, il a expliqué que comme élu, il se serait retrouvé « en conflits d’intérêts » par rapport à ses entreprises et partenaires d’affaires.  

« Je ne suis pas le seul d’impliqué dans ça et j’ai choisi de prioriser mes relations d’affaires qui durent depuis 30 ans, plutôt que le politique », a-t-il dit. « On ne se le cachera pas, c’est ça qui fait vivre ma famille aussi. »

En raison des contrats d’affaires l’impliquant, il aurait dû se retirer de plusieurs décisions, dans le cadre de ses fonctions d’élu. 

Louis-Philippe Jean promet qu’il continuera de s’impliquer d’autres façons pour sa ville et les citoyens. 

Il se dit heureux de voir la candidature de Patrick Hovington au siège qu’il lorgnait. 

« C’est un jeune qui à ça a cœur. Il pourra le faire différemment, mais aussi bien que moi », a-t-il dit.

D’ailleurs, Louis-Philippe Jean espère que son bref passage aura permis « de motiver les jeunes à embarquer ». 

Tommy Lucas a déposé sa candidature au poste de conseiller au siège numéro 3. Les noms de Daven Bezeau et Stéphane Chouinard se sont ajoutés au siège numéro 4. Josée Caissy et André Jolicoeur sont candidats au poste numéro 5, ainsi que Tommy Tavares qui se présente contre le candidat sortant au siège 6, Roger Vignola. Pour l’instant, Daniel Camiré, déjà en poste au siège 1 est le seul sans opposant. 

À la mairie, il y a toujours trois candidats : Alain Thibault, Danielle Beaupré et Gilles Fournier. 

La période de mise en candidature se terminera vendredi, 16 h 30. 

Louis-Philippe Jean se présente comme conseiller à Port-Cartier

