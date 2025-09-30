Poema Poko se présentera comme conseillère aux élections municipales

Emilie Caron-Wart 1:43 PM - 30 septembre 2025
Temps de lecture :

Poema Poko se présente comme conseillère municipale dans le secteur Mgr-Blanche. Photo Behn Jedy

Le secteur de Mgr-Blanche aura une nouvelle candidature au poste de conseillère municipale.

Poema Poko souhaite siéger sur le conseil municipal, comme conseillère dans le secteur de Mgr-Blanche. Avec un parcours riche et varié, elle souhaite maintenant se lancer dans le domaine politique.

Impliquée dans le milieu septilien principalement dans l’entrepreneuriat, Poema Poko est arrivée au Canada il y a 5 ans. Native de la Côte d’Ivoire, Mme Poko indique vouloir redonner à la communauté septilienne qui l’a si bien accueillie. 

Il s’agit de la deuxième candidature pour ce secteur. La conseillère sortante, Chantale Vaillancourt, tentera de conserver son siège. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les United World Games pour huit volleyeurs autochtones de la Côte-Nord

Forestville : les évaluations mentales se poursuivent dans le dossier d’abandon d’enfants

Une nouvelle signalisation sur le boulevard Daniel-Vachon à Sept-Îles

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Les United World Games pour huit volleyeurs autochtones de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité

Forestville : les évaluations mentales se poursuivent dans le dossier d’abandon d’enfants

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 01 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord