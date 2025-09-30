Poema Poko se présentera comme conseillère aux élections municipales

Le secteur de Mgr-Blanche aura une nouvelle candidature au poste de conseillère municipale.

Poema Poko souhaite siéger sur le conseil municipal, comme conseillère dans le secteur de Mgr-Blanche. Avec un parcours riche et varié, elle souhaite maintenant se lancer dans le domaine politique.

Impliquée dans le milieu septilien principalement dans l’entrepreneuriat, Poema Poko est arrivée au Canada il y a 5 ans. Native de la Côte d’Ivoire, Mme Poko indique vouloir redonner à la communauté septilienne qui l’a si bien accueillie.

Il s’agit de la deuxième candidature pour ce secteur. La conseillère sortante, Chantale Vaillancourt, tentera de conserver son siège.