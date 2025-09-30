(Photos) Un incendie ravage la friperie de Godbout

Par Anne-Sophie Paquet-T. 7:45 AM - 30 septembre 2025
Temps de lecture :

Le brasier a complètement détruit le bâtiment abritant un restaurant et une friperie, situé tout près du quai du traversier à Godbout. Photo : Olivier Gauthier

Un important incendie a complètement détruit un bâtiment abritant une friperie, anciennement un restaurant, situé au 100 rue Mgr-Labrie, tout juste en face du traversier à Godbout. L’évènement s’est déroulé dans la nuit du 30 septembre.

Les pompiers de Baie-Comeau ont été appelés sur les lieux vers 21 h 30 lundi soir, après que plusieurs témoins eurent signalé une épaisse fumée s’échappant du commerce, voisin du bureau de poste.

« À notre arrivée, le bâtiment était déjà complètement envahi par la fumée. On a procédé rapidement à l’extinction, mais c’était un embrasement généralisé », a indiqué Olivier Gauthier, chef aux opérations à la Sécurité publique et Protection incendie de Baie-Comeau.

En tout, une douzaine de pompiers ont pris part à l’intervention, mobilisant trois véhicules d’urgence. Un véhicule de soutien provenant du secteur Franquelin a également été déployé conformément aux protocoles régionaux.

La cause du sinistre demeure inconnue pour l’instant. « Les dégâts sont trop importants pour qu’on puisse en identifier l’origine avec certitude, mais il existe une possibilité que le feu ait pris naissance au sous-sol », a précisé M. Gauthier.

Une pelle mécanique a été requise sur place afin de permettre aux équipes d’atteindre les foyers d’incendie toujours actifs dans les décombres.

Aucun blessé n’a été rapporté. La Sûreté du Québec, Hydro-Québec et les services ambulanciers ont également été dépêchés sur les lieux à titre préventif.

Le bâtiment est considéré comme une perte totale, mais aucune propagation n’a été observée aux édifices voisins.

Une douzaine de pompiers ont combattu les flammes lundi soir à Godbout, dans un incendie ayant mené à la perte totale du bâtiment. Photo : Olivier Gauthier
L’incendie, survenu sur la rue Mgr-Labrie à Godbout, a nécessité l’intervention rapide des équipes de la protection des incendies de la Ville de Baie-Comeau. Photo : Olivier Gauthier

