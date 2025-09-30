Paul Barriault change d’idée et sollicite un autre mandat à la mairie de Havre-Saint-Pierre

Alors qu’il avait laissé entendre qu’il ne reviendrait pas à la mairie de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault a décidé de déposer sa candidature en vue des élections municipales du 2 novembre.

« C’est sûr que ce n’était pas dans mes plans, je l’avais annoncé d’ailleurs il y a longtemps que je ne continuerais pas, mais les choses évoluant toujours dans la vie, ça fait en sorte qu’il y a des dossiers qui doivent être continués et qui m’intéressaient », a-t-il laissé entendre en entrevue avec Le Nord-Côtier.

Paul Barriault motive aussi sa décision sur le fait qu’il ne « voyait pas pointer à l’horizon des gens qui semblaient vouloir être intéressés à relever le défi », a-t-il dit, à un peu plus de trois jours de la fin des mises en candidatures.

« S’il y a d’autres candidats qui sont intéressés et qui veulent aller de l’avant et qui ont de bonnes idées, ce sera à la population à choisir », a-t-il ajouté.

Les enjeux

Le maire sortant, qui sollicite un deuxième mandat, veut aller dans la continuité de ce qui a été amorcé, des projets en marche.

Il compte voir avec les prochains élus leur vision des projets. Celui de l’aréna est une des priorités, selon lui.

« C’est certain qu’il faut qu’on finisse les dossiers qui étaient sur la table. Par exemple, les étangs aérés qui nous ont causé quelques petits problèmes, parce que la zone où on voulait les construire n’était pas conçue. On est à la recherche d’un autre terrain, ce qui devrait se faire dans les prochains mois », a fait savoir M. Barriault.

Le développement de la rue du Cométique, qui va mener à la nouvelle école et la piste cyclable sont des dossiers à mener à terme.

Paul Barriault souhaite que les services aux jeunes soient également améliorés, parlant notamment du skatepark.

L’amélioration du centre de tir et la rénovation des rues avec l’asphaltage des artères principales devront être faites dans les prochaines années, a-t-il mentionné.

« On va y aller avec des améliorations constantes, dans la continuité. Maintenant que les finances sont en bon ordre, il faut voir comment on va s’en aller. Il nous reste aussi le camion de pompiers, le camion échelle, qu’on doit acquérir dans la prochaine année. Ça fait partie également des grosses dépenses de la municipalité. »

Autour de la table

Outre la mise en candidature de M. Barriault, quatre des six conseillers sortants ont déjà annoncé qu’ils se représentaient. Il s’agit de Sylvain Cormier (poste 1). Marie-Ève Thériault (poste 2), Nathalie Bernier (poste 5) et Charles Arsenault (poste 6).

Les deux autres postes sont pressentis par Yanick Thériault et Tressy St -Pierre.

Charlotte Cormier et Jonathan Blais ont déjà laissé entendre qu’ils ne brigueraient pas un autre mandat au conseil de Havre-Saint-Pierre, a indiqué M. Barriault.

« On a quatre conseillers qui se représentent et puis deux nouveaux, deux jeunes, une jeune femme et un jeune homme qui se présentent. Ça pourrait être intéressant, mais on ne peut pas savoir qui d’autres va se présenter. Il y a beaucoup de monde qui disent qu’ils vont se présenter, mais on n’a pas encore de noms de déposés à ce niveau-là. On peut avoir des surprises dans les prochains jours », a conclu Paul Barriault.